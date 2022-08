Canco Rodríguez: qué fue del mítico actor llamado Barajas en ‘Aída’

Canco Rodríguez se hizo famoso gracias a su papel de Barajas en ‘Aida’, fue un personaje muy querido por los espectadores y se hizo un hueco en la pequeña pantalla. Desde entonces, no ha parado de trabajar tanto en televisión, como otros medios como el teatro. Te contamos más detalles sobre su vida en la actualidad.

Canco Rodríguez, El simpático Barajas en ‘Aida’

Este actor interpretaba al simpático Barajas en ‘Aida’, el inseparable amigo de Luisma que le seguía en todas sus aventuras. Este fue su primer papel importante en la pequeña pantalla como actor recurrente y también, fue el personaje que lo acabó llevando a la fama. Cuando salían en escena, la sonrisa estaba más que asegurada y es que si había un par de amigos que daban alegría al barrio, estos eran Barajas y Luisma.

Después de su paso por Aida, se mantuvo en el mundo de la interpretación y se atrevió con nuevos formatos. En 2018 sorprendía a sus seguidores con otro papel protagonista en ‘Cuerpo de Élite’, participó en el proyecto durante una temporada y las estadísticas de audiencias hablaron por si solas. Esta temporada rompió el récord de visualizaciones online en Antena 3.

También, ha demostrado que se siente más que cómodo entre escenarios, el teatro es una de sus grandes pasiones y así lo ha demostrado su carrera. Ha protagonizado grandes obras como ‘The Hole’ u ‘Hoy no me puedo levantar’. Este sector, también se relaciona mucho con su pasión por la música, pudimos disfrutar de su faceta más musical en ‘Tu Cara Me Suena’ donde volvió a sacar grandes sonrisas a la audiencia con sus actuaciones.

No duda en mostrar esta faceta de músico en sus redes sociales, solo en Instagram, cuenta con más de 165 mil seguidores y allí, disfruta del rock e incluso ofrece pequeñas demostraciones con su guitarra. Sin duda, ha demostrado ser un artista de lo más versátil, tanto en televisión, como en la música y el teatro.

Una nueva etapa para el actor

En 2021 empezaba una nueva etapa en su vida y es que se estrenaba como padre, una muestra más de como pasan los años desde el estreno de una serie que no faltaba en las casas españolas. Parece que vive este cambio en su vida con mucha ilusión, por ver crecer a su hijo y por ir compartiendo todas las historias que ha recogido durante estos años con él.

El actor aprovecha para compartir más sobre su trabajo y su vida personal en su Instagram, allí podrás encontrar una versión más relajada y natural de Canco Rodríguez fuera de los platós. La alegría y su simpatía, siguen siendo sellos de este gran actor que ya hace años que se mantiene entre platós, escenarios y mucho arte. Sin duda, nosotros le seguiremos la pista para conocer los nuevos proyectos que están por venir en manos de este conocido actor que tiene un lugar en la mente de muchos seguidores de ‘Aida’.