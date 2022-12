Óscar Reyes, ‘Machupichu’ en Aída raja contra estos dos compañeros: «No voy a volver a trabajar con ellos en mi vida»

Óscar Reyes es el famoso ‘Machupichu’ en Aída, un joven que interpretaba a un camarero que lo daba todo en la serie con la que no volvería a trabajar con dos compañeros. La polémica saltó en una entrevista al programa ‘Socialité’, al entrevistar a este hombre que al lado de Carmen Machí y Paco León se hizo famoso. Consiguió un éxito abrumador y lo hizo con unos rasgos que le hicieron ganar un papel que parecía estar hecho a su medida.

‘Machupichu’ Óscar Reyes raja contra estos dos compañeros de Aída

El actor que daba vida a ‘Machupichu’ en el bar de Mauricio nada tiene de latinoamericano, a pesar de interpretar magistralmente ese papel. Lo vimos servir copas y aguantar los comentarios racistas de un jefe con el que detrás de las cámaras aparentemente se llevaba bien, aunque quizás no tanto.

De padre japonés y madre española, no ha estado en Latinoamérica, solo ha viajado por trabajo o por placer, pese a ponerse en la piel de un inmigrante de este lugar del mundo. Sus rasgos lo han llevado a interpretar determinados papeles que le han servido para hacerse un hueco en el panorama nacional.

Un talento innato y una capacidad para adaptarse a cada papel magistral han llevado a Óscar Reyes a trabajar sin descanso desde Aída. En esa serie al parecer no todo era tan bonito como parecía. Los personajes estaban muy bien caracterizados, por ese motivo consiguió grandes logros que han servido a todos los que participaron en este proyecto para crear carreras de gran éxito.

Pero al parecer en el rodaje no se llevaban tan bien como parecía. Según las declaraciones de Reyes en Socialité, la experiencia no fue tan enriquecedora como podría imaginar, sino más bien todo lo contrario. Sus palabras causaron un gran revuelo en las redes sociales, Óscar afirmó que: «luego te vas enterando de cosas que pasan por detrás y que tú no te has enterado». «Hay dos personas con las que no voy a volver a trabajar en mi vida».

Cerrada para siempre la etapa Aída, una gran serie que no volverá, parece que sus integrantes no han dejado de sentir que forman parte de una familia. Reyes ha tenido que matizar, esas dos personas no son del reparto de la serie, un rodaje tiene muchos más personajes que no vemos desde la pequeña pantalla.