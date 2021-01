Cuando Aída García, una empleada de la limpieza como cualquier otra, se asomaba a la pequeña pantalla las risas estaban aseguradas. Su desparpajo, sus comentarios y los mil y un problemas que le daban sus dos hijos, su madre y su hermano exdrogadicto con los que convivía, llenaron de divertidas vivencias a los telespectadores a través de una serie, ‘Aída’, que logró enganchar desde el capítulo uno. Su nacimiento no fue espontáneo por si mismo, vino al mundo de la ficción a partir de otra serie adorada por los televidentes, ‘7 vidas’, en la que la empleada de hogar residente en un barrio obrero de Madrid era un personaje más. Pero tan atrayente fue el personaje interpretado por Carmen Machi que por si solo, y con algunos de sus compañeros en el reparto, logró volver a encandilar a todos con esa faceta cómica de mujer divorciada y echada ‘palante’ que trata a la vez los problemas de numerosos los españoles.

Han pasado 16 años desde aquel estreno en televisión en el que Carmen Machi desgranaba su lado más cómico, una ficción que temporada tras temporada recibía los aplausos y elevaba las audiencias de la parrilla de la cadena Telecinco. Tan estupendo era su trabajo en el terreno de la comedia que fue elegida para formar parte del elenco de varias películas del mismo género, como ‘Ocho apellidos vascos’ o ‘Perdiendo el norte’. Sin embargo Carmen Machi no quiso ceñirse a un estilo y también destacó haciendo dramas, sobre lo que ella misma ha dicho: “Mucha gente piensa que se hace comedia riendo y normalmente cuando haces comedia no te ríes, ni te lo pasas bien, estás trabajando, estás diciendo un texto que no es tuyo. En cambio el drama e incluso tragedia, me divierte”.

Finalmente Carmen, que ahora tiene 57 años, se cansó de la fama que ese rol le había proporcionado y abandonó la serie en 2009 para embarcarse en nuevos proyectos. Pero el filón no se extinguió y sin ella se grabaron varias temporadas más teniendo en el elenco a algunos de los actores habituales, como Paco León, Eduardo Casanova o Ana Polvorosa, y otros nuevos, como Lola Dueñas, Manuela Velasco o Dani Martínez. Todos ellos agradecidos al despunte en su carrera profesional que les proporcionó ‘Aída’, planteándoles un estupendo futuro.

Paco León, que interpreta a Luisma, uno de los hermanos de Aída, pensaba que la serie no sería lo mismo sin Machi, el mismo pensó en dejarla, pero Concha Velasco, tal y como el mismo cuenta, le convenció para que no se fuera. Hoy está considerado uno de los mejores actores españoles a la vez que excelente directo, pues quiso probar en este campo con trabajos tan magníficos como ‘Arde Madrid’, ‘Kiki, el amor se hace’ o ‘Carmina o revienta’, siendo esta última la que incluye a miembros de su familia que ahora son tan famosos como él. La pandemia de coronavirus paró sus expectativas al igual que ha hecho con todo el mundo, pero pudo completar como actor ‘La casa de las flores’, una serie para Netflix en la que hace de transexual. Para él, haber hecho interpretación, dirección, producción y guiones le da “una visión periférica de todo”, pero asegura que básicamente se siente actor.

Su compañera Ana Polvorosa si llegó a dejar ‘Aída’, en la que comenzó a trabajar antes de cumplir 18 años, y se embarcó en otra exitosa producción, ‘Las chicas del cable’, donde da vida a Sara Millán, más tiene difícil que dejen de pensar en ella como la ‘choni’ Lorena García, más conocida por ‘La Lore’. En la gran pantalla participó en la película ‘Pieles’, dirigida por Eduardo Casanova, el simpático Fidel Martínez de ‘Aída’, un papel que comenzó a realizar cuando tenía 14 años, que le encantó y le convirtió en un referente homosexual, además de ser uno de los más reivindicativos en cuanto a favorecer la cinematografía.