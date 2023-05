Pablo Motos, obligado a pasar por quirófano de urgencia: «¡Vaya susto!»

Pablo Motos hace saltar todas las alarmas solo unas horas antes de que comience la semana de invitados de El Hormiguero. El presentador ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram que ha dejado a todos boquiabiertos.

En la mañana de este lunes se conocía la noticia, que podría poner en peligro su participación en el programa en los próximos días. El valenciano luce con un aparatoso vendaje y el brazo en cabestrillo y aparece antes todos solo en ropa interior y la bata del hospital.

«Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

No es la primera vez que el valenciano acude al programa después de una operación, ya que no es nada raro verle con muletas o, como en este caso, con el brazo maltrecho. Una de las últimas veces que tuvo que acudir lesionado al plató fue en el año 2020.

En noviembre de aquel año anució en redes sociales que se había sometido a una cirujía en el hombro. «Estoy en el hospital, que me acaban de operar del hombro. Estoy muy bien, solo que me han metido un tubo en la garganta y duele un montón, pero todo ha salido fenomenal así que el lunes estaré en el programa», decía también en redes sociales.

El presentador ingresó el viernes en una clínica para poder contar con todo el fin de semana para tratar de recuperarse, siendo su objetivo estar el lunes en el programa, algo que cumplió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

En diciembre de 2018 también presentó con secuelas en su cuerpo, en este caso en el pie, que no podía apoyar en el suelo con normalidad por culpa de una lesión. «Me he roto la fascia plantar… 3 semanas con muletas», anunciaba horas antes del comienzo del programa.

Pero a Pablo Motos nada le para, y en el año 2018 también apareció de una forma inesperada ante los espectadores de El Hormiguero. Después de años sin utilizar gafas, apareció ante las cámaras con ellas puestas de la noche a la mañana.

«Me operaron regular de la vista y tuve que llevar las gafas. Ya luego se me arregló pero me dijeron que no me las quitase», reconocía a Ricardo Darín en una entrevista en 2022, cuatro años después de aquello.

«Yo salgo a este programa y confieso que no veo bien con las gafas puestas. Sin gafas te veo un poquito mejor, pero me han dicho que no me las quite», reconocía ante el invitado argentino, toda una leyenda de la actuación y un habitual del espacio de entrevistas de Antena 3.