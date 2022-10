Pablo López sorprende con este comentario sobre un concursante de ‘La Voz’

Pablo López ha vuelto a darnos uno de los momentazos de La Voz. Ante la actuación de un concursante, el malagueño tuvo que sacar sus garras y luchar para conseguir que se fuera a su equipo.

El concursante tan solicitado es Jonatan Santiago, de origen francés, que se presentó cantando en este idioma, Hymne à l’amour, dándole un estilo propio. Nada más empezar a cantar, Pablo López y Luis Fonsi se dieron la vuelta al mismo tiempo. Laura Pausini y Antonio Orozco esperaron al final de la canción para pulsar el botón.

https://t.co/o6w3uqKevy 😍¡Qué preciosidad! Jonatan Santiago enamoró a los coaches de #LaVoz con una canción en francés. pic.twitter.com/xdRzYEfswS — La Voz (@LaVozAntena3) October 6, 2022

Pablo López fue el primero en hablar, comentando que casi provoca una guerra entre coaches pues todos tenían pensando bloquearse los unos a otros, además, no tardó en decir que había sido el primero en girarse. A lo que Fonsi respondió que no tenía razón y que había sido él.

“Nunca se me ha dado bien pelear, siempre he sido muy modosito y no me he peleado nunca en el colegio, pero por ti me gustaría luchar. Me has cambiado la tendencia. ¡Tengo que luchar y pelear ya por ti!”, comentaba ante sus compañeros.

Estos no tardaban en hacerle bromas, pues Fonsi dijo que la forma de enfadarse de Pablo López era coger una guitarra y escribir una canción. Laura Pausini y Antonio Orozco no paraban de reírse a carcajadas ante este comentario. “Quiero tocar contigo y escucharte de cerca. Voy a cambiar, voy a luchar por ti”, decía Pablo López mientras miraba al concursante fijamente a los ojos.

Finalmente, Jonatan Santiago se decidió por Antonio Orozco, ante la sorpresa de todo el plató. Laura Pausini sorprendida comentó que era la primera vez que había visto a Pablo López así en La Voz. Luis Fonsi tampoco tardó en comentar “¡Qué agresividad, madre mía!». Pablo López no sabía qué decir ni cómo reaccionar, así que se disculpó diciendo que no sabe pelear y nunca se le ha dado bien el conflicto.