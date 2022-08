Pablo Alborán confirma nuevas pistas sobre su esperado vídeo musical

Pablo Alborán está viviendo un año de lo más intenso, y no es para menos. Además de arrasar en ventas con su nueva gira mundial, el artista malagueño se encuentra 100% enfocado en su nueva música. De hecho, recientemente, sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nueva apuesta musical, el tema Carretera y manta.

El recibimiento que ha tenido el sencillo ha sido completamente arrollador. Y es que, sus seguidores reciben como una bendición todo el material musical que el artista les ofrece, demostrando con ello las ganas que tienen de disfrutar de su nueva música. Eso sí, lo que todavía no han podido contemplar ha sido el videoclip de Carretera y manta, el cual los tiene a todos con el alma en vilo y pendientes a cualquier detalle.

Pero, que no cunda el pánico. Pablo Alborán se ha puesto manos a la obra y ha publicado un pequeño video en sus redes sociales del Behind The Scenes del videoclip. Una pequeña probadita con la que les ha querido dejar claro que lo mejor está por llegar y que no se ha olvidado del video, a pesar de estar a tope con su tour.

«Quiero aprovechar las buenas energías de Carretera y manta para agradecer de todo corazón a todo mi equipo por su implicación y cariño. Es muy importante estar bien rodeado y con las ilusiones renovadas. Vamos a por todas, sin mirar atrás, que los valientes no esperan», comentaba al respecto el cantante.

«Y por supuesto, gracias a mi familia, mis fans, seguidores, legión… El refugio de mis canciones. Gracias por seguir ahí motivándome y emocionándome con vuestras historias. Soy vuestro. Seguimos», agregaba. Dicen que lo mejor tarda en llegar, y el videoclip de Carretera y manta no iba a ser menos. ¡La cuenta atrás, ahora sí, ha comenzado!