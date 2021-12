La gira de Teatros 2022 de Pablo Alborán vuelve a añadir nuevas fechas y más ciudades. Después de agotar todas las fechas anteriores, el malagueño ha sumado más conciertos para su show más especial.

Nada más ponerse las entradas a la venta a mediados de diciembre, sus fans agotaron las entradas en cada una de las ciudades previstas en España para el próximo año. Por ello, el artista al día siguiente añadió nuevas fechas, pero al cabo de las horas se volvieron a agotar.

Pablo Alborán añade cuatro nuevos conciertos en otras cuatro ciudades distintas, entre ellas están Granada, Albacete, Alicante y Valladolid. El cantante ha anunciado estas fechas a través de Twitter. Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales.

Ahora sí! FAMILIA A LAS 16H ENTRADAS A LA VENTAAAA PARA •ALBACETE •GRANADA • VALLADOLID •ALICANTE !¡¡ https://t.co/ejpS1icBMu pic.twitter.com/YarG0S80iW — Pablo Alborán (@pabloalboran) December 23, 2021

El cantante anunciaba esta sorpresa sin previo aviso y sorprendía a sus seguidores. Pablo Alborán ha comentado que: “La idea es primero ver que pasa y luego ver si podemos volver más adelante. Primero hemos hecho una selección de teatros que fueran emblemáticos en España”.

El artista quiere volver a sus inicios, a aquellos lugares que han sido imprescindibles en su carrera, por ello, Pablo Alborán estará en el Teatro Cervantes de Málaga con tres conciertos.

«Se me han cumplido muchos sueños y se están cumpliendo, soy un afortunado. He tenido tanta suerte y he trabajado mucho y seguir buscando la manera de aprender y cumplir esa meta y cumplir sueños. No quiero dejar de hacerlo jamás. Me gustaría además hacer cosas por Europa, Estados Unidos o Latinoamérica. Ojalá la salud lo permita y, sobre todo, es volver a conectar con la gente… Ahora está todo muy pensado, vamos con la conciencia de que sea una experiencia», confesaba el malagueño.