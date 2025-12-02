‘OT 2025’: ¿quién fue el expulsado y primeros finalistas de la Gala 11 de ayer, lunes 1 de diciembre?

No es ningún secreto que OT 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente los concursantes están haciendo un trabajo verdaderamente excepcional, sino también los profesores y el resto de personas que forman parte del equipo que hace posible este programa de televisión. Tras el adiós de Téyou, el pasado lunes 1 de diciembre, los suscriptores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 11 de OT 2025, en la que Guillo Rist y Crespo se jugaban su continuidad en la Academia más famosa de la televisión. Tras la actuación grupal, fue el catalán el que rompió el hielo al interpretar Wonder de Shawn Mendes. Acto seguido, su compañero y amigo, se subió al escenario para hacernos disfrutar con su versión de Columbia, uno de los grandes éxitos de Quevedo.

Acto seguido, se activó el voto extra. Poco después, comenzaron las actuaciones del resto de compañeros. La primera en hacerlo fue Cristina, que no dejó indiferente a nadie con su espectacular versión de Punto de partida, uno de los temas más exitosos de la trayectoria profesional de Rocío Jurado. El siguiente en actuar fue Tinho, que tenía un excepcional reto por delante como era interpretar I’m outta love, de Anastacia. ¡Superó las expectativas! Guille Toledano no dejó indiferente a nadie con su manera de interpretar El roce de tu piel, de Revólver. Olivia, por su parte, demostró su gran evolución al superar, con creces, el gran reto que suponía WHERE IS MY HUSBAND!, de Raye. La última de las concursantes en actuar fue Claudia Arenas, con Overjoyed, de Stevie Wonder. Por si fuera poco, pudimos disfrutar de la emotiva actuación de Miriam Rodríguez y de la espectacularidad de Ruth Lorenzo en directo.

Poco después, Chenoa y los nominados se situaron en el escenario de OT 2025 para resolver uno de los grandes misterios de la noche. La presentadora no quiso alargar más la agonía, por lo que anunció que, con un 55% de los votos, el salvado era Guillo Rist, por lo que Crespo tuvo que poner punto y final a su paso por la Academia.

Como suele ser habitual en el ritmo de las galas, Miriam Rodríguez anunció el nombre de los tres concursantes más votados para ser favorito de la semana. En este caso fueron Guille Toledano, Claudia Arenas y Olivia. Finalmente, con un 29% de los votos, la madrileña consiguió hacerse con los 3.000 euros, pero no con la inmunidad, puesto que la semana pasada era la última vez que el favorito cruzaba la pasarela de forma directa.

Segundos más tarde, los miembros del jurado fueron valorando uno a uno a todos los concursantes de OT 2025. Al sumar las puntuaciones, fuimos testigos de cómo Olivia, Cristina y Claudia Arenas se convertían en finalistas de esta edición. Fueron los profesores quienes eligieron a Guille Toledano como cuarto finalista, por lo que Guillo Rist y Tinho se van a tener que enfrentar a la decisión de la audiencia. Uno de ellos se quedará a las puertas de la Gran Final.