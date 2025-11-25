‘OT 2025’: ¿quién fue el expulsado y nominados de la Gala 10 de ayer, lunes 24 de noviembre?

No es ningún secreto que OT 2025 se ha convertido, inevitablemente, en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todos y cada uno de los concursantes están haciendo un trabajo verdaderamente espectacular para sorprender a los espectadores pero, sobre todo, para superarse en todos los sentidos. Tras el adiós a Lucía Casani, el pasado lunes 24 de noviembre pudimos disfrutar de la Gala 10 de OT 2025 presentada por Chenoa. Una entrega que comenzó con una de las grupales más emotivas de la historia: los concursantes interpretaron Saturno junto al propio Pablo Alborán, que también les acompañó tocando el piano en directo. Acto seguido, fue el turno de los nominados: Guillo Rist no dejó indiferente a nadie con su versión de Abracadabra de Lady Gaga, mientras que Téyou apostó por Je Vole de Louane.

Acto seguido, llegó el turno del resto de participantes de OT 2025. En este caso, Guille Toledano consiguió emocionar a todos los allí presentes con su versión de Until I Found You de Stephen Sánchez. En cuanto a Crespo, no dejó indiferente a nadie al interpretar una de sus canciones favoritas de Saiko, que no es otra que Cosas que no te dije. Acto seguido fue el turno de Tinho, que hizo un excepcional trabajo al cantar Tempestades de sal, de Ses. ¡Fue un gran reto para él, y lo hizo a la perfección! Poco después llegó la magia al plató del programa, con una Claudia Arenas que consiguió emocionar a los espectadores con Birds of a feather de Billie Eilish. Todo ello mientras Olivia transmitió elegancia con At last de Etta James. El broche final de la noche llegó de la mano de Cristina, con su versión de Uh nana de Daniela Blasco.

Tras la actuación de Elena Gadel y las voces femeninas de la edición con la canción Lobo, llegó el momento de saber quién era el nuevo expulsado de la edición. Como suele ser habitual, Chenoa no quiso alargar la agonía, y desveló que, con un 52% de los votos, el concursante salvado era Guillo Rist. Por lo tanto, Téyou tenía que poner punto y final a su etapa en la Academia.

Después de ver a Pablo Alborán en directo, interpretando una de sus canciones más exitosas, Miriam Rodríguez entró en plató para anunciar el nombre del último favorito de la edición que contaba con inmunidad. Así pues, desveló que los concursantes más votados fueron Olivia, Tinho y Claudia Arenas, pero fue el gallego quien, con un 30% de los votos, se convirtió en el favorito de la semana.

Acto seguido, los cuatro miembros del jurado tenían un papel muy complicado, puesto que solamente dos concursantes de OT 2025 cruzaron la pasarela, mientras que los otros fueron propuestos para abandonar la Academia. Estamos hablando de Crespo, Guillo Rist, Guille Toledano y Claudia Arenas.

La alicantina fue la salvada por los profesores, por lo que los compañeros, pizarras en mano, escogieron a uno de ellos. Hubo empate entre Guillo Rist y Guille Toledano pero Tinho, al ser el favorito de la semana, desempató en favor del de Guadalajara. Por lo tanto, los nominados de la Gala 10 son Guillo Rist y Crespo y, entre ellos, está el nombre del nuevo expulsado de la edición.