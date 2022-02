Oriana Marzoli, la exconcursante de algunos reality como ‘Gran Hermano VIP’ o ‘Supervivientes’, ha sido noticia por pasar la mañana en comisaría tras un serio altercado con su exnovio.

Tal y como ha asegurado José Luis Galiacho en ‘Viva la Vida’, el pasado domingo agentes de policía acudieron al domicilio de la venezolana alrededor de las ocho de la mañana. Y todo después de un aviso anónimo por la presunta fuerte discusión que estaba manteniendo con su pareja, Iván González.

Los dos protagonistas habrían pasado la mañana en los calabozos, presentando declaración posteriormente: “Oriana y este chico estaban teniendo una bronca tremenda y se está viendo si Oriana presenta una denuncia contra la otra persona implicada pese que ha sido un intercambio de actitudes violentas” confirmaba la colaboradora, Isabel Rábago.

Todos hemos sido testigos de la historia de amor llena de carácter que ambos han vivido, al menos que sepamos por el momento. Sin ir más lejos, en su última participación en el reality de ‘La Casa Fuerte’ vimos ataques y reproches continuos, por lo que algunos colaboradores de inmediato situaron al andaluz en el centro del altercado.

En las últimas horas, hemos podido conocer la versión de Iván, quien ha entrado en directo en ‘Viva la Vida’ para hablar sobre el altercado: “Si te soy sincero ahora no tenemos muy buena relación pero yo le tengo cariño y estoy preocupado por lo que pueda pasarle, la verdad”. Eso sí, el ex tronista no se quedó ahí. Es más, comentó que no le sorprendía hasta el punto que llegó la situación: “No sé si es esta persona a la que os referís, pero intuyo que sí porque tienen una relación bastante rara, siempre están discutiendo y teniendo movidas”.

De hecho, ha asegurado vivir momentos muy tensos entre la ex pareja de Oriana Marzoli y el presunto protagonista del altercado: “Llegaron a meterme a mí por medio. Oriana es una persona muy impulsiva que cuando se pone nerviosa no controla. Yo con ella me he llevado más de un susto. Cuando discutíamos yo me quitaba de en medio porque sé cómo se pone Oriana y no quería problemas” sentenció el andaluz.