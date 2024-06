El pasado jueves 6 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición pero, a su vez, el presentador tuvo un ataque de risa al ver el peculiar look de Arkano.

Recordemos que el freestyler aceptó raparse la cabeza por dos platos enormes de pasta carbonara. Con lo que nadie contaba es que a Laura Madrueño no le diese tiempo en directo a pelarle la cabeza y se quedase con media cabeza rapada. Algo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y no es para menos.

Lejos de que todo quede ahí, vimos cómo dos de los protagonistas de la noche fueron Gorka y Miri. Los dos se comprometieron, al igual que Arkano y el resto de compañeros, a cumplir con su penitencia a cambio de una gran recompensa. Algo que debían cumplir hasta el final de la gala del jueves, con Jorge Javier Vázquez.

🏝 S|V 2024 vuelve a ARRASAR en @telecincoes un jueves más al LIDERAR con un BRUTAL 21%, 1.442.000 y 3.573.000 espectadores únicos. BARRE y TRIPLICA a su rival con una distancia de 14,6 puntos pic.twitter.com/SJlslYzEDa — Mediaset España (@mediasetcom) June 7, 2024

A pesar de todo, ninguno de los dos cumplió con su palabra. Gorka ya no llevaba el taparrabos y Miri se quitó tanto las gafas para no poder ver como las esposas. Fue entonces cuando el presentador de Supervivientes 2024 no tardó en dirigirse a ambos para hacerles saber lo siguiente: «No habéis cumplido la penitencia», recordándoles que sí comieron las respectivas recompensas.

Acto seguido, en nombre de la organización de Supervivientes 2024, el presentador anunció algo muy concreto tanto a Miri como a Gorka: «Quedáis sancionados para la próxima recompensa». Por lo tanto, ambos quedaban castigados. «Pero nos lo hemos currado un montón, solo han sido unos minutos», trató de justificar Miri, alegando que se lo habían quitado todo antes de la gala.

El presentador no tardó en parar los pies a la que fuese aspirante de MasterChef. Gorka, por su parte, entendió a la perfección que tanto él como su compañera fuesen sancionados por la organización: «Te comprometiste y has roto un compromiso», aseguró, dirigiéndose a Miri. La joven continuó justificándose, mencionando el hambre que tenían.

Al terminar la conversación en directo, Jorge Javier Vázquez dijo algo más a la concursante de Supervivientes 2024: «Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos». Miri reconoció que no tenía ni idea de qué significaba o qué quería decir con esa expresión. El presentador no tardó en ir más allá: «Por el tono, algo bueno no es».