Jorge Javier Vázquez tiene un ataque de risa en directo por el look de Arkano: «¿Qué te han hecho?»

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo el presentador comunicaba a Kiko Jiménez que Sofía Suescun participará en Supervivientes All Stars pero, además, tuvo un ataque de risa al ver el nuevo look de Arkano.

Recordemos que el rapero accedió a raparse al cero a cambio de dos enormes platos de pasta carbonara. Al haberse realizado ese cambio de look en directo, a Laura Madrueño no le dio tiempo a terminar con el corte, lo que provocó que Arkano se tuviese que conformar con quedarse con media cabeza rapada.

Al conectar con los concursantes de Supervivientes 2024, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar tener un ataque de risa al ver el curioso look que el freestyler lucía desde el pasado martes: «Ay, por favor, que estoy viendo a Arkano. Pero Arkano, ¿qué te han hecho, Dios mío? Si parece que llevas una diadema».

En tono de broma, el concursante no tardó en responder al presentador: «Jorge, ¿qué me han hecho? Estoy muy preocupado por si dejo de gustarte». En pleno ataque de risa, el de Badalona logró decir lo siguiente: «Es que ahora pareces la gran duquesa María de Rusia, pero con barba. Perdón, pero pobrecito, si es que tienes un gato mojado, Arkano. Pero me encantan los gatos».

Lejos de todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para reaccionar a otro nuevo look en Playa Corinto, que no es otro que el de Marieta. La ex participante de La isla de las tentaciones 7 se cortó nada más y nada menos que 60 centímetros de su pelo para poder comer un perrito caliente XL y poder abrazar a su madre.

«Oye, Marieta, madre mía. Si pareces altísima ahora con el pelo corto», comenzó diciendo el presentador de Supervivientes 2024. «¿Te gusta, Jorge?», preguntó la joven, y él no tardó en responder: «Pues claro que me gusta, que tenéis una manía de poneros esos pelos tan largos hasta el culo que parecéis el amo del calabozo», aseguró entre risas.

«Ya lo sé, pero era mi esencia. Pero bueno, ahora dicen que parezco una pija con dinero», comentó la concursante de Supervivientes 2024. «¡Estás modernísima!», exclamó el de Badalona. Sin duda, tanto el de Marieta como el de Arkano han sido dos de los grandes cambios de look no solamente de esta edición, sino de la historia más reciente de Supervivientes.