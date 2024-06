Kiko Jiménez reacciona a la participación de Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’

El pasado jueves 6 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. Además de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición, también se recibió a Kiko Jiménez en el plató. Tras tres meses en Honduras, el andaluz regresaba con muchas ganas de ver a los suyos, especialmente a su novia Sofía Suescun.

Lo que ni tan siquiera podía imaginar era la gran noticia que la joven le tenía preparada. Debemos recordar que Sofía Suescun puso rumbo a los Cayos Cochinos para reencontrarse con su novio. Pero, además, también para anunciar que era la primera concursante confirmada de Supervivientes All Stars. Lo hizo a través de una icónica entrada a la mítica Palapa.

A pesar de haber convivido durante unos días con Kiko Jiménez en Honduras, la hija de Maite Galdeano guardó silencio en todo momento. En ningún momento le comentó que había sido confirmada como concursante de esta nueva y espectacular versión del reality. Junto a ella, también participarán Adara Molinero, Olga Moreno y Logan Sampedro, entre otros.

La reacción de Kiko Jiménez al saber que Sofía Suescun volverá a concursar en Honduras

En la gala, Jorge Javier Vázquez dio la bienvenida a la ganadora de Supervivientes 2018. Ella, emocionada, confirmó que tenía muchas ganas de poner rumbo a los Cayos Cochinos para enfrentarse a este nuevo reto profesional que era Supervivientes All Stars. Su objetivo no va a ser otro que disfrutar de esta nueva oportunidad.

Acto seguido, el presentador recordó que Kiko Jiménez no tenía ni idea de esta información, por lo que pidió a Sofía Suescun que guardarse el secreto un poco más. Nada más reencontrarse, la pareja no dudó en besarse y en abrazarse fuertemente. Tan solo unos segundos después, Jorge Javier Vázquez hizo saber al ex concursante de Supervivientes 2024 que tenía que conocer «algo muy importante».

El andaluz empezó a preocuparse, pero acabó descubriendo toda la verdad: Sofía Suescun participará en Supervivientes All Stars. A pesar de que le apenó la idea de volver a alejarse de ella, lo cierto es que se alegró muchísimo: «No puede haber un All Stars sin una de las principales estrellas de Supervivientes». Además, reconoció que no solamente estaba «súper orgulloso», sino que también estaba «convencido de que lo va a hacer genial».

Kiko Jiménez, emocionado al recordar su paso por Supervivientes 2024

Tras el reencuentro con su novia, el ex concursante del reality que se desarrolla en Honduras tuvo la oportunidad de hacer balance de su concurso. Tras ver las imágenes que preparó el programa, Kiko Jiménez acabó entre lágrimas. Entre otras cuestiones, reconoció que esta oportunidad le había hecho volver «a sentir emociones».

Por si fuera poco, ha asegurado que ha echado mucho de menos muchas cosas a lo largo de estos tres meses. Pero si tuviese que quedar con algo, sería con lo siguiente: «Los paseos diarios con los perros y hablar con mi abuelo». Estamos seguros de que esta segunda oportunidad en Supervivientes es algo que no va a olvidar jamás, ni mucho menos.