Omar Montes podría ser denunciado por plagio por su éxito ‘La Sevillana’

Omar Montes está disfrutando de un gran momento en su carrera musical gracias a la reciente publicación de la canción La sevillana, que ha sido el gran éxito de la pasada Feria de Abril. Esta alegría podría verse empañada por las acusaciones de plagio de una de las sevillanas más famosas que popularizó Chiquetete, primo de su amiga y ex suegra Isabel Pantoja.

La canción ha sido de las más escuchadas durante los últimos meses y ha conseguido colarse ya entre las más clásicas, llegando a rivalizar con María del Monte y otros artistas que siempre son clásicos de este estilo. Pero hay una canción con la que tiene mucho parecido, tanto que incluso el hijo del autor ha tomado cartas en el asunto.

La canción a la que podría haber plagiado Omar es el tema La puerta de Toledo, uno de los grandes clásicos de Chiquetete, aunque él no era el autor. El creador de dicha letra fue Manuel Pareja-Obregón, todo un mito en este género que ha creador hasta 3.000 canciones y que falleció hace años a causa de una leucemia.

Los derechos de toda su obra están ahora en manos de Joaquín, su hijo, que ha sido el que ha recibido muchos mensajes desde que acabó la Feria. Ha sido el programa Y ahora Sonsoles, gracias a la periodista Beatriz Cortázar, quien ha podido saber qué opina el heredero de los derechos y qué acciones piensa tomar.

«Todo el mundo, es como un clamor, de que la música es igual a La Puerta de Toledo», ha dicho el también compositor. Pese a que no conocía la canción del ex de Isa Pantoja, cuando se paró a hacerlo se dio cuenta de que «efectivamente» la melodía le recordaba mucho a la que compuso su padre hace décadas.

Pese a que escuchando la canción hay ciertos parecidos, para determinar que hay un plagio hay una serie de requisitos muy específicos que se tienen que cumplir con una serie de compases y notas que deben de ser iguales, es por eso que está estudiando tomar acciones legales. «Me he puesto en contacto con SGAE y el gabinete jurídico para que me asesore y me informe», ha contado al programa.

«Me hasta hasta vergüenza, todo el mundo: ‘Que si esa canción es de tu padre, que eso es igual, que está basado en La Puerta de Toledo’», son los comentarios que le llegan al heredero del autor. Además, confirma que en ningún momento ni Omar Montes ni su equipo se han puesto en contacto con él para pedir ningún tipo de permiso: «Hoy en día la gente hace lo que le da la gana».

¿Qué requisitos debe cumplir para que Omar Montes sea acusado de plagio?

Pese a que nuestro oído puedan ser parecidas, para que un juez dictamine que se trata de un plagio, no es tan sencillo y no es fácil de determinar, ya que la legislación es bastante confusa en este asunto. Tal y como apunta el abogado Pablo Maza, especializado en derecho intelectual, hay varios puntos para poder determinarlo.

«Si dos canciones comparten una melodía similar, es posible que haya plagio. Otro criterio es la similitud en las letras, especialmente si existen frases o estrofas similares. También se considera plagio si se utilizan elementos instrumentales o arreglos similares», asegura en su blog.

Uno de los requisitos que no cumpliría esta canción de Omar Montes es que se ha lanzado mucho tiempo después que La Puerta de Toledo. Por lo general, en España se considera que una canción es plagio cuando tiene más de siete compases iguales con la original. Si son siete o menos, la situación cambiará a inspiración, aunque esto siempre estará en manos de un juez a la hora de tomar una decisión.

Según el artículo 270 «será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios».