Omar Ayuso a David Broncano en ‘La Resistencia’: “Me pones mucho”

Una noche más, La Resistencia regresó a Movistar Plus+ para ofrecer a los suscriptores de la plataforma un nuevo programa del ya icónico show. Un encuentro donde David Broncano dio la bienvenida a Toni Acosta y Omar Ayuso, quienes acudieron en calidad de invitados para presentar al público su nueva obra de teatro, El Sonido Oculto.

Tras una primera toma de contacto, los actores se sentaron en el sofá de La Resistencia. Fue entonces cuando el presentador dio inicio a la entrevista. Pero, lo que seguro no vio venir fue la inesperada confesión del actor de Élite hacia su persona.

A Omar Ayuso le gustaría que Broncano hiciera un cameo en Élite pic.twitter.com/fhRyYAF7zi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 24, 2023

«Te tengo que decir una cosa y lo tengo que hacer ya. Lo digo mogollón y la gente se sorprende, pero David, me pareces un tío muy atractivo», le dijo Omar Ayuso. «Lleva preparándose desde ayer», añadió Acosta, con humor al escuchar a su compañero. Ante la estupefacción de Broncano, el artista continuó con su confesión.

«En la calle lo digo de otra forma, digo que me pones mucho. No es en plan lascivo», admitió, provocando los aplausos del público. Unas palabras por las que el presentador se sintió alagado y le devolvió el piropo. Pero, David Broncano no pudo evitar quedarse descolocado cuando el invitado le dejó caer lo siguiente. «Oye, igual soy la siguiente actriz…», le dijo Omar Ayuso.

Con estas palabras, el actor hizo referencia al pasado y presente amoroso del conductor del programa. «El casting está cerradísimo, hemos dado con la triprotagonista ya», le respondió el presentador, refiriéndose a su actual pareja, Silvia Alonso. «A mí ella me encanta, has conseguido una cosa muy difícil si la has encontrado, cuídala», destacó Ayuso sobre la actriz. «Sí, es muy guapa y buena persona», señaló David Broncano para concluir el tema.