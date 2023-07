El pasado domingo 2 de julio pudimos disfrutar del último debate de Supervivientes 2023. De esta manera, los que fueran concursantes tuvieron la oportunidad de saldar sus cuentas pendientes. Entre ellos, Asraf Beno, Manuel Cortés y Alma Bollo. Recordemos que, a pesar de ser prácticamente familia por Isa Pantoja, tuvieron un gran número de enfrentamientos en Honduras.

A pesar de todo lo vivido, Asraf Beno y Manuel Cortés protagonizaron un tenso enfrentamiento en el debate de Supervivientes 2023. Tras ver una serie de vídeos, el finalista del reality reconoció estar en shock: “Hay cosas que no había visto. Hostias, eh”. Manuel Cortés no tardó en contestar: “Ni yo tampoco. Imagínate cuando salí. A la primera que vi fue a tu pareja dándome en el carnet de identidad”.

Asraf Beno, todavía sin palabras por todo lo que había escuchado de Manuel Cortés, dijo lo siguiente: “Incluso es demandable. Estoy viendo ahora lo que dijo. ¿Cómo que a mí me conoce por acostarme con Isa? ¿Qué dices, tío?”. El hijo de Raquel Bollo trató de explicarse: “Ahí estoy diciendo lo que digo, no soy mentiroso. Está mal, perdí los nervios. Pero mira, le voy a decir una cosa aquí a España y que España decida lo que quiera. No voy a entrar en tu juego”.

Eso sí, Manuel Cortés quiso incidir en que tanto él como Asraf Beno han pasado los límites en varias ocasiones como consecuencia de sus numerosos enfrentamientos. El novio de Isa Pantoja fue contundente al respecto: “No compares que yo no soy igual que tú”. El artista respondió tajantemente: “Sueltas un comentario muy grave hacia mi hermana que es mi vida y te largas. Te das media vuelta y te vas. Eso no lo hacen los caballeros y tú no eres un caballero”.

Aprovechando la oportunidad que le brindaba este último debate de Supervivientes 2023, Asraf Beno reconoce que se arrepentía de todas y cada una de las discusiones que ha tenido con el primo de su pareja. Entre otras cuestiones, reconoce que fue un error llamarle “paleto”: “Todo esto empezó por un camino, Manuel me dijo que por qué lo hacía, que si lo hacía para que me viesen las cámaras”.

Acto seguido, continuó: “Empezó el debate, la discusión y a mí no me gusta verme así, verme diciéndole paleto. Eso no me ha gustado. Por mi parte nunca hablé de cosas de fuera, nunca. Eso lo tengo clarísimo”. Tras este tenso momento, el hijo de Raquel Bollo se mostraba dispuesto a cerrar el asunto: “No me apetece hablarlo mucho después de tantos días. Es la primera vez que veo la discusión completa, me alegro porque aquí se me ha acusado mucho y la pelea siempre es de dos personas. Aquí ha quedado bastante claro que es totalmente recíproco, él hace el mal y yo hago el mal”.