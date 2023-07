Adara Molinero y Bosco se besan en el plató de ‘Supervivientes 2023’ y aclaran su futuro

No es ningún secreto que, en las últimas semanas, los espectadores de Supervivientes 2023 se han visto sorprendidos ante la inesperada historia de amor entre Adara Molinero y Bosco Blach Martínez-Bordiú. De hecho el pasado jueves, en la Gran Final, sorprendieron a la audiencia con un beso, que volvieron a repetir este domingo.

En el debate final de Supervivientes 2023, Ion Aramendi recordó lo sucedido con los finalistas de la edición. Uno de los que se ha mostrado más crítico ha sido Artùr Dainese: “Adara siempre ha hablado mal de Bosco, y Bosco siempre ha nominado a Adara”. La madrileña no tardó en reaccionar: “Huele a celitos”.

Acto seguido, insistió en que quería seguir conociendo al ganador de Supervivientes 2023. Ante esto, Artùr Dainese siguió insistiendo: “Siempre ha hablado mal de Bosco, lo sabe él. Hay que mojarse, brother”, aseguró, dirigiéndose al vencedor de la edición. Como era de esperar, éste no tardó en pronunciarse:

“Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Pero la verdad es que Adara y yo empezamos con baches, pero un cambio plano nunca mola. Mola más con baches, ¿no?”, respondió Bosco. «Yo pienso que tres meses y pico dice una cosa y que, de repente, cuando está nominada conmigo, él se salva y al día siguiente se acuesta con él… Me parece algo… No me duele, pero es un poco raro», aseguró Artùr.

Para tratar de zanjar el asunto a la mayor brevedad posible, el ganador de Supervivientes 2023 se dirigió a Adara Molinero: «Si me estabas manipulando… Lo has conseguido», mientras aprovechaba la ocasión para darle un beso en la mejilla. El público pidió que se dieran un beso en los labios, y ellos terminaron aceptando. ¡Los aplausos no tardaron en llegar!