Así es la impresionante casa de Adara Molinero en Madrid: moderna, enorme y con estilazo

Algunos dicen que Adara Molinero es ‘la reina de los realities’, pero ‘Supervivientes’ ha demostrado que su capacidad para convencer al público no es infalible. Lo que sí es cierto es que ha ganado mucho dinero en televisión gracias a su talento para entretener a la audiencia. Siempre consigue sorprender al público, bien sea con una entrevista o con una confesión importante. La última vez que vendió una exclusiva en su revista de cabecera causó sensación porque habló como nunca de la relación que mantiene con su madre, la famosa Elena Rodríguez.

“Sentí la necesidad de alejarme y ella no sabía el motivo. Todo lo que ha vivido, que ha sido sin querer, me ha ayudado a no repetirlo yo. Hay personas que siguen el mismo patrón y yo no. Se tiene que estudiar para educar a los hijos. Hay que educar con respeto. Los adultos no somos más que los niños”, explicó. Adara tiene un hijo y vive con él en una formidable casa que poco a poco va enseñando en Instagram. Podemos adelantar algo: en esta propiedad ha invertido gran parte de lo que ha ganado en Telecinco.

Un piso en el norte de Madrid

Adara Molinero estuvo saliendo con Rodri Fuertes, uno de sus compañeros de ‘Gran Hermano y mientras estaba con él compró un bonito piso en el norte de Madrid. Se ha gastado mucho dinero en la decoración. Todo es minimalista, pero de diseño y está cuidado al detalle. Durante un tiempo compartió este piso con Rodri, cuya familia siempre ha vivido el la misma zona. Sin embargo, ha sido una relación con muchas idas y venidas y en estos momentos no hay vuelta atrás: después de la última ruptura solamente quieren ser amigos.

La ex superviviente vive en este piso con su hijo Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra. La ex pareja ha logrado llegar a un acuerdo por el bien del menor, pero hasta hace poco tenían bastante tensión. Hugo vive relativamente cerca de esta zona y puede estar con su pequeño todo el tiempo que quiere. Adara va compartiendo detalles de su casa en Instagram, por eso sabemos que ha estado mucho tiempo decorando al vivienda.

Diseño y perfección

Lejos de ‘Gran Hermano’ y el resto de programas de Telecinco, Adara Molinero es una gran influencer y ha aprovechado esta faceta para amueblar su piso madrileño. Ha colaborado con algunas marcas, de ahí que ciertas partes de su vivienda estén publicadas en Instagram. La casa tiene 110 metros. Está decorada en tonos blancos, pero hay algunos objetos de decorativos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el salón tiene un espejo de gran tamaño con el marco dorado que es el protagonista de la sala.

Adara Molinero está triunfando

Es posible que Adara venda una nueva exclusiva para repasar su experiencia en ‘Supervivientes’. Van a intentar que muestre su casa, pero ella es muy reacia. Principalmente porque vive allí con su hijo y hay ciertas zonas que siempre serán un misterio, por ejemplo su habitación. Podemos imaginarnos que está decorada igual que el resto del piso: predomina el blanco con detalles dorados. El suelo es laminado.