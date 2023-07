El pasado jueves, fuimos testigos de la Gran Final de Supervivientes 2023. No solamente vimos cómo Bosco se hacía con la victoria de esta histórica edición sino que, el gran favorito, se tuvo que conformar con la cuarta posición. Recordemos que Asraf Beno era uno de los grandes favoritos para proclamarse vencedor.

Pero, a pesar de todo, el novio de Isa Pantoja no dudó un solo segundo en pronunciarse en redes sociales respecto a ese cuarto puesto, y lo sumamente feliz que está. “Estoy muy contento y emocionado porque he visto que tengo muchísimo apoyo, he notado mucho cariño de la gente”, reconoció el exconcursante de Supervivientes 2023.

Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en dar a conocer las secuelas que padece desde que terminó su paso por el reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. “Llevo una paliza encima… No estoy durmiendo nada. Me está costando mucho dormir”, aseguró en sus redes sociales. Acto seguido, añadió: “Desde que salí habré dormido 8 horas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asraf Beno | اشرف (@asraf_beno)

Lejos de que todo quede ahí debemos tener en cuenta que Isa Pantoja, que se ha convertido en su mayor apoyo durante su participación en Supervivientes 2023, ha querido compartir detalles de cómo han sido los primeros momentos de Asraf Beno tras su regreso a España: “Estoy desaparecida porque estoy pasando tiempo con Asraf”, confirmó a sus seguidores de Instagram.

Por si fuera poco, quiso añadir algo más: “Necesitaba un descanso y unas vacaciones porque me las merezco. ¡Están bien merecidas!”. Es evidente que los dos han sido un gran equipo en esta aventura, uno como concursante y la otra como defensora. ¡Ahora es el momento de descansar para ultimar los detalles de su esperada boda!