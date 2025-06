El Hormiguero de Pablo Motos afronta sus últimos días de la temporada, ya que el próximo martes se irá de vacaciones con una despedida a lo grande con Carmen Machi como invitada. Tras la visita de Santiago Segura, que acudió a promocionar su película Padre no hay más que uno 5, la semana se ha cerrado con el cantante Nicky Jam, una estrella internacional que no es la primera vez que acude a la llamada de Pablo Motos. Además de hablar de su gira por España, el cantante ha podido hablar de su pasado tan complicado, algo que narró en la serie de Netflix que protagonizó en el año 2018 y en al que cuenta sus adicciones y los problemas familiares que tuvo.

Este mes de junio girará por ciudades Tenerife y Madrid, por las que ya ha pasado, y en los próximos días parará por Valencia, Granada y terminará el fin de semana con un show exclusivo en la discoteca OPIUM de Barcelona, donde se reúne la jet set de la capital catalana, y para el que ya no hay entradas. Aunque España es uno de los países en los que más fans tiene, ha admitido que cuando viene a Europa prefiere pasar el mayor tiempo posible en la ciudad de Ámsterdam, donde casi nadie le conoce y puede disfrutar del anonimato, algo que en América es imposible.

Aunque es conocido por su vida tan complicada, en este 2025 se encuentra en un momento muy especial y lleno de serenidad, algo que ha conseguido gracias a la boda con su mujer. «Sí, es la modelo de mi video y la canción está escrita para ella. Empezamos a hablar por redes sociales y un amigo mío la trajo a mi cumpleaños, que lo celebré en mi bote. Desde entonces no volvió a su casa, me quedé con ella», ha comentado.

La boda se celebró en el mes de agosto de 2024, por lo que le queda muy poco para celebrar con su mujer su primer aniversario. Para el regalo para una fecha tan señalada se tendrá que esforzar, ya que en sus cumpleaños no se ha guardado nada. «Tengo que romper siempre. La otra vez fue un Lamborghini y esta vez tenía que ser un Ferrari. Espero no cambiar de mujer para no tener que comprar más coches», ha bromeado.

Aunque ahora ha sentado la cabeza, en el pasado sus relaciones le trajeron más de un problema: «Cuando era más joven estuve con muchas novias de tipos con las que no debía». Aunque no ha dado detalles de qué tipo de personas se trataba, es sabido que se movía en el mundo del narcotráfico y la noche, por lo que estuvo amenazado en más de una ocasión.

Nicky Jam ha dejado claro que esa época tan oscura «con los vicios y todas esas cosas» ya quedó atrás gracias a «la música, Dios y los fans me sacaron de ese hueco tan feo en el que estaba». La vida y los amigos, como Daddy Yankee, le ayudaron a salir del pozo en el que estaba hundido.

«Soy un ejemplo vivo de que uno puede. Más abajo de lo que yo he llegado a estar, no puede estar casi nadie. Estuve preso, vengo de padres adictos a la droga y yo también lo fui, parecía una maldición de la familia», ha explicado ante las cámaras de El Hormiguero.

Nicky Jam es muy creyente, por eso piensa que Dios le ayudó a salir de todos los problemas que le rodeaban y conseguir una vida plena y llena de éxitos. «Le pedí que me ayudara a sacar mi talento para que la gente lo viera y siento que me lo dio al quitarme de los vicios», ha confirmado.