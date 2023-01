Nick Jonas confirma que el nuevo álbum de Jonas Brothers “está listo para lanzarlo”

La espera ha sido larga pero parece que el nuevo disco de los Jonas Brothers verá la luz antes de lo que sus fans se esperaban. Así lo ha desvelado Nick Jonas durante su última entrevista, en la que el artista estadounidense reveló que el nuevo disco de la banda ya está terminado.

El integrante de menor edad de los Jonas Brothers acudió como invitado al programa de la artista estadounidense Kelly Clarkson, The Kelly Clarkson Show, y allí, además de hablar sobre sus proyectos profesionales en solitario, también habló sobre el nuevo disco del grupo.

«El álbum está hecho», expresó Nick Jonas asegurando que tanto él como sus hermanos están «Muy emocionados por ello. Estamos en ese momento de planificación con la campaña, el álbum, el sencillo, todas las cuestiones que rodean a este proyecto».

«Hemos vuelto al estudio, estamos escribiendo, grabando y comenzando todo el proceso, y encontrando inspiración en todos los lugares. Así que estamos listos para lanzarlo al mundo, esperamos que antes de que termine este año. Ya veremos», expresaba Nick Jonas en abril de 2022. Y por fin, el disco está terminado.

Este disco es el esperado álbum es el que dará relevo a Happiness begins lanzado por los Jonas Brothers en el año 2019. Un disco que tuvo un éxito arrollador y que confirmaba la vuelta de los hermanos como grupo musical, después de unos años centrados en sus proyectos profesionales en solitario. Y todo apunta, a que este 2023 volverán a hacer historia con su nuevo disco.

