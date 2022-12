Los Jonas Brothers se despiden del 2022 con un vídeo lleno de recuerdos

Los Jonas Brothers recurrieron a las redes sociales el lunes 26 de diciembre para cerrar 2022 con una mirada retrospectiva a todo lo que lograron a lo largo de este año. Un año muy especial para ellos, previo a toda la nueva música que llegará a lo largo del año que está a punto de comenzar.

«Y con eso, la temporada 2022 llega a su fin”, escribió la banda estadounidense junto a un video que muestra una reopilación rápida de recuerdos, incluido su espectáculo de medio tiempo en el juego de Acción de Gracias entre los New York Giants y los Dallas Cowboys, su actuación en el Global Citizen . Festival en septiembre, una mirada entre bastidores a Joe Jonas grabando su spot de Tanqueray, etc.

Sin embargo, en el vídeo los hermanos también hacen mención al año que está a punto de comenzar: “¡Ya estoy ansioso por ver nuestro resumen de 2023! Gracias por todo el amor este año. ¡¡Espero crear muchos recuerdos nuevos con todos ustedes el próximo año!!”

Already can’t wait to see our 2023 recap! Thank you for all the love this year. Looking forward to making lots of new memories with you all next year!! 👀 pic.twitter.com/65tFYTf1ZY

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) December 26, 2022