Nathy Peluso se sincera en ‘El Hormiguero’: «Sentir que no encajaba en la vida me dio fuerza»

El Hormiguero ha comenzado la semana de invitados por todo lo alto con la visita de la cantante Nathy Peluso, una de las artistas que ha conseguido hacerse un hueco entre los invitados habituales de Pablo Motos. Con motivo de la salida de su nuevo disco, la argentina ha contado algunos detalles de su vida que siempre le han preocupado y que solo sus más cercanos conocían.

Después de cuatro años sin sacar un disco, aunque no en silencio y sin girar, la artista vuelve con Grasa, un álbum que estará disponible el próximo viernes 24 de mayo en plataformas digitales y que también lo hará en formato físico en forma de vinilo, algo muy habitual en la actualidad.

Preguntada por el significado del título, tuvo que explicar qué quiere decir: «La palabra grasa tiene un montón de interpretaciones y de significados y, por eso, es una palabra que me representa, porque además el objetivo final es que esa palabra me recuerde lo que me hizo sentir este viaje. Además, grasa siempre fue funky. Todos los placeres de la vida tienen grasa».

Además del título, la portada elegida también ha llamado la atención del presentador, que ha bromeado al verla con tres pantalones diferentes puestos unos encima de los otros. «Es una declaración de intenciones. Hice muchas fotos para la portada, pero elegí esa foto porque es la que mejor refleja mi intimidad», asegura Peluso, que cree que esa foto «era la más intimista».

Nathy Peluso se sincera en su paso por El Hormiguero

Motos le ha preguntado por unas declaraciones en otras entrevistas en las que dijo que desde hace tiempo siente que no encajaba, algo que ha querido que explicase a su audiencia. «Me pasó desde chiquita, que quizá no era lo que la gente esperaba. Quizá era más histriónica o quizá tenía una manera de pensar, de percibir o de sentir las cosas más exagerada», aseguraba la argentina.

Aunque en algún momento del pasado cree que sí le «pasó un poco de factura», está convencida de que le ha servido como aprendizaje. «La factura a veces se interpreta como algo negativo y yo siento que es todo lo que uno tiene que vivir para convertirse en quien es», ha rematado.

En una de sus canciones, que solo el presentador de El Hormiguero y algunos afortunados han podido escuchar antes de que salga el disco de Nathy Peluso, habla de una relación amorosa que no fue como ella esperaba. «Cuando el amor no te da libertad hay que matarlo con frialdad», ha destacado Pablo, que ha querido una explicación sobre ella.

“Cuando el amor no te da libertad hay que matarlo con frialdad”, @NathyPeluso nos explica una de las frases de su disco #NathyPelusoEH pic.twitter.com/l8bHv1gCCR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2024

«A veces, cuando el amor se convierte como una cárcel, que te sientes cohibido, angustiado, que no avanzas, que tiras de un carro… Nos pasa a muchos y en muchos momentos de la vida. Siento que es una alarma para decir basta. Y bueno, a mí me pasó como les habrá pasado a muchas y muchos y siento que es un aprendizaje de la vida», ha confesado la invitada.

Peluso asegura que esta canción, como muchas otras de su carrera, las ha compuesto para que «la gente sienta ese empujón de un amigo o una amiga que a veces no lo tiene. Y lo escucha en una canción y lo tiene. Esa es la tarea de la música».