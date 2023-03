Natalia Lacunza anuncia ‘Todo va a cambiar’, el documental sobre el proceso creativo de su disco

Natalia Lacunza continúa sorprendiendo a sus fans. La artista de Pamplona sigue trabajando en su nueva música, no obstante, esta semana decidió hacer un regalo a sus seguidores, al publicar un documental del proceso creativo de su último álbum de estudio, Tiene que ser para mi.

A través de sus redes sociales, la artista compartió la noticia de este proyecto, que como era de esperar, emocionó a todos sus fans. Un proyecto muy personal, con el que Natalia Lacunza muestra una parte que no se suele ver de todo lo que hay detrás del lanzamiento de un disco.

«Teníamos guardado un tesorito que por fin verá la luz mañana… un documental del proceso creativo de Tiene Que Ser Para Mí que grabamos con todo el amor que teníamos!!!! gracias de corazón a todo el mundo que ha compartido este tiempo de una forma u otra conmigo, no me cabe el corazón», escribió la artista en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza)

Se trata de un documental formado por un total de cuatro capítulos, disponibles desde el pasado 6 de marzo en el canal de YouTube de Natalia Lacunza. En ellos, la cantante refleja la producción detrás de su disco además de su lado más personal.

En los capítulos, Natalia Lacunza se muestra muy cercana con su equipo, y también muestra parte de lo que hay detrás de sus conciertos, los nervios previos a la presentación de su disco y el desarrollo de la campaña de promoción del álbum. .

“En este disco he hecho lo que me ha dado la gana. Nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. Yo quería hacer un disco…y hacer un disco es otra cosa. Hacer un disco es que tenga mil capas como una cebolla y que sea como el buen vino, cuanto más lo escuchas mejor es”, narra la artista en el tercer capítulo del documental, que ha sido grabado por la productora Cosmic Tree.