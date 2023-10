Nano Jr dice adiós a uno de sus dos trabajos tras haberse hecho viral: «Firmé la baja voluntaria»

David, conocido por todos como Nano Jr, se ha convertido en el joven más conocido del momento gracias a que un vídeo en el que contaba que tenía dos trabajos se volvió viral. Semanas después de todo el revuelo, acaba de tomar una importante decisión sobre sus trabajos.

Tras las apariciones en televisión, que le sirvieron para tener un nuevo coche con el que ir a trabajar, este madrileño ha vuelto a su vida normal en la que trabaja durante 15 horas al día. Tras desvelar cuánto dinero ganaba con ellos, también ha explicado que las empresas en las que trabaja le dieron días libre para que pudiera gestionar su salto a la fama.

Tras volver de sus días de descando ha tomado una importante decisión y ha abandonado su empleo como repartidor, por lo que tendrá más horas al día libres para realizar otras actividades: «Firmé mi baja voluntaria». En cambio, continuará como camarero por las noches en una conocida cadena de restaurantes.

¿Qué hará a partir de ahora Nano Jr?

«Trabajo solo 15 horas semanales hasta que me vaya aumentando el contrato. Y, en el tiempo libre que tengo, me estoy sacando un máster de camarero profesional, que era algo que tenía muchas ganas de hacer», ha comentado a sus seguidores de la red social Tik Tok.

De esta forma seguirá trabajando para ayudar con dinero en su casa, pero también tendrá opción de formarse para el futuro y mejorar en el mundo de la hostelería, que parece ser donde quiere continuar. El tiempo que le quede lo utilizará para continuar con su actividad en las redes sociales y a gestionar las propuestas que le están llegando desde que saltó a la fama.

Contesta a los haters que le critican

Tras explicar cómo es su nueva vida, se tomó unos segundos para contestar a los usuarios de la redes sociales que se dedicar a criticarle por continuar con sus vídeos llenos de consejos. «La gente que seguís en Tik Tok y sube el mismo contenido siempre, también os cansáis de ellos?», se ha preguntando.

@nano.jr10 Espero que os haya aclarado las dudas,y tambien alas personas que les canse pues es tan facil como pasar de mi video o bloquearme,yo no voy a dejar de hacer lo lo que me gusta si ademas a mucha gente si le gusta y le ayudo,asi que eso,un abrazo❤️ ♬ sonido original – NanoJr

«Si tú sigues a una persona es porque te gusta lo que hace y no va a cambiar lo que hace, punto. Si a mi me sigues, es lo que hago, dar consejos. Si te caso me dejas de seguir, me bloqueas, haz lo que quieras. Es así de sencillo, no tiene por qué comentar eso», ha finalizado el vídeo Nano Jr.