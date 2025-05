Se acerca el verano y cada vez son más lo solteros que acuden a First Dates con el objetivo de encontrar, de una vez por todas, a su media naranja. Recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Mario. El soltero fue el primero en llegar al local y lo hizo con cazadora de moto en mano. Así pues, y debido a que la mujer que se convertiría en su cita no había llegado, pasó los primeros minutos hablando con Carlos Sobera, el presentador del formato. «Mi padre, en su tiempo, estuvo trayendo motos de Alemania y las vendía en España. De eso hace más de 50 años, y siempre me han gustado porque las veía en casa», contó el sevillano sobre su pasión por el mundo del motor.

«Soy una persona feliz, tengo dos hijas maravillosas, una familia encantadora, unos amigos para siempre, una empresa que me gusta con un equipo magnífico», dijo Mario en su presentación. Ante ello, el presentador vasco quiso saber qué tipo de mujer había ido a buscar en el programa de citas a ciegas. «Busco a alguien que me quiera para todo, y no me necesite para nada. También que sea motera», explicó el comensal. Siguiendo sus peticiones, la organización del programa le presentó a Susana, su cita.

«A mi padre le encantaban y yo compartía esa pasión. Me encanta la conducción», comentó la soltera. Unas declaraciones con las que, efectivamente, dejaba claro que compartía la misma pasión que Mario por el mundo de las motos. Sin embargo, lo que no se esperaba la teleoperadora era que su cita le hubiese traído un regalo.

El gesto de Mario le hizo mucha ilusión a Susana. Pues, el soltero le regaló merchandising de un grupo motero. Eso sí, aunque todo comenzó muy bien, la primera impresión entre ambos participantes fue muy diferente. «No tiene el físico que había pedido», comentó ella al ver a su cita. Sin embargo, por su parte, el soltero se mostró encantado con ella.

A pesar de sus diferencias, los comensales lograron disfrutar de una velada muy amena. Una situación que se debió, en parte, a su afición compartida por las motos. «Es muy divertido, me ha relajado. He estado muy a gusto», confesó la sevillana. De hecho, la conexión entre ambos fue tal que Mario se atrevió a realizarle una inesperada propuesta a Susana.

Mario le gasta una broma a una amiga de Susana en ‘First Dates’

El soltero propuso a su cita gastarle una broma a una amiga de Susana, con la cual ella iba a asistir al programa. Una idea que a la comensal le pareció muy divertida, por lo que aceptó sin pesárselo dos veces. «Vamos a hacer una videollamada. Me lo das y le digo: Mira, que tu amiga se ha ido», explicó él. Y, efectivamente, eso hizo.

«Soy Mario, la cita de Susana, que ha salido corriendo. Se ha dejado el teléfono. ¿Qué hago? Le ha dado un ataque de ansiedad», le dijo Mario a la chica. Pero, por mucho que lo intentó, la víctima de la broma no le creyó. Debido a ello, el participante se vio en la obligación de girar el móvil para mostrarle que tenía razón, su amiga estaba con él.

«Sabía que era mentira porque le gustan los hombres como tú», le respondió ella entre risas. Y es que, la chica conocía muy bien a Susana. Pues, en la decisión final de First Dates la soltera aceptó seguir conociendo a Mario en una segunda cita. El sevillano, por su parte, opinó lo mismo.