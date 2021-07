Después de varios mensajes e indirectas a cámara, Nagore Robles y Rocío Flores se volvieron a encontrar cara a cara en un plató. El encuentro tuvo lugar la pasada noche del 30 de junio en el programa de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ y no dejó indiferente a nadie. Lugar en el que la presentadora de ‘Sobreviviré’ no dudó ni un segundo en realizarle una interesante propuesta a la hija de Rocío Carrasco.

Una tentadora proposición en forma de invitación donde Nagore Robles le planteó acudir a su programa en Mitele Plus. «Me puedo pasar, pero nada más que cinco minutos y ya otro día que mañana tengo que currar en Ana Rosa», le respondía Rocío Flores. Una respuesta que la presentadora no pasó desapercibida y le dijo: «no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo has dicho delante de toda la audiencia ahora no puedes faltar».

Rocío Flores no se presenta en #Sobreviviré tras la invitación de @Nagore_Robles 👀

«Voy a tener que dar la razón a lo que dicen: que si no cobra, no viene» 💥 Disfruta ya del nuevo 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮 del momento a través de 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺▶➕ https://t.co/6sXjFsZ8vd pic.twitter.com/xvzzB5Cuoc — mitele plus (@miteleplus) July 1, 2021

Y faltó. A pesar de haberse comprometido en pleno directo, Rocío Flores parece ser que cambió de opinión y no acudió a su cita. «Qué ganas tenía de estar aquí, estaba contando los días para estar con los mejores streamers. Claro como Rocío Flores no es streamer, no está aquí», comentaba Nagore nada más empezar el programa. La situación estaba bastante intensa y la presentadora no dudó en decir lo que realmente pensaba del gesto realizado por la colaboradora de Ana Rosa.

«Luego dirán que claro, que como no cobra, no viene. Voy a tener que dar la razón a la gente en las redes que decía que si no cobraba, no venía. Estaba yo sacando la cuenta, cuanto son los minutos, lo que cobra ella, cinco minutos le he pedido pues voy a sacar el bote para ver si para el próximo día me llega», bromeaba lanzándole un dardo envenenado a Rocío Flores. Y es que, si en un primer momento parecía que ambas podrían limar las asperezas, después del plantón de Rocío a Nagore, todo ha cambiado.