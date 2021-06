Nagore Robles no puede disimular que está enamorada hasta la médula. Así lo ha dejado claro a través de un romántico post que ha publicado en sus redes sociales donde ha ‘desnudado’ su alma compartiendo sus sentimientos. Sincera y directa, la tertuliana reconvertida en presentadora ha plasmado en Instagram cómo está llevando la ausencia de Sandra Barneda. “Sigo poniéndome nerviosa cuando veo tu nombre en mi pantalla, aún me acelero cuando te pienso, me sonrojo siempre que me miras”, comienza diciendo.

“Cada que recibo tus mensajes sonrío y sigo contando los días para abrazarte y no soltarte. Te echo de menos, mi diosa de las hogueras”, añade junto a varios ‘hastag’ entre los que destaca el que suelen compartir, ‘dragongirl’. Toda una declaración de amor de la vasca que, corresponde al mensaje que su chica subía a sus ‘stories’ en los últimos días.

“Pensando en ti, Nagore Robles”, se puede leer junto a una fotografía en la que aparece muy sonriente. “Al final me cojo un avión de ida y vuelta en el día”, respondía la ex gran hermana. Toda una declaración de intenciones de la pareja que, a pesar del recelo que muestran a la hora de hablar de su vida privada, no tienen ningún problema en gritar su amor a los cuatro vientos en el universo 3.0.

Fue a principios de junio cuando Sandra y Nagore se tuvieron que separar por motivos laborales. La primera se marchaba de nuevo rumbo a República Dominicana para grabar la nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, y la segunda volvía a ponerse frente a la cámara para presentar ‘Sobreviviré’, el nuevo ‘after show’ de Mitele Plus.

Su adiós

Horas después de este momento, tanto una como otra compartían sus sentimientos tras la despedida. Nagore Robles con un post en el que transmitía su tristeza por no poder estar con su novia, y también su alegría por el nuevo proyecto que comenzaba. “Mi chico y yo nos quedamos solos. Si os digo la verdad, me siendo blandita porque mi compañera de vida se va muchos días y la echaré muchísimo de menos. A veces es difícil encajar la distancia, yo soy de piel, de miradas, de susurros, de abrazos…” escribió junto a una imagen en la que aparece con su mascota. “Los esfuerzos en los trabajos van mucho más allá de lo que parece a simple vista, solo sé que la espera con ella siempre merece la pena. Aquí te esperamos tu familia con los brazos abiertos”.

Por su parte la presentadora de ‘Hable con ellas’ sacó a relucir su vena romántica con un mensaje más escueto que el de su chica, pero igual de intenso. “Abierta al nuevo horizonte. Dispuesta a vivir lo que suceda. De nuevo a ponerme a prueba. Lista para todo, menos para estar lejos de ti, Nagore”.

Así comienzan el verano

No es la primera vez que la pareja encara el verano en distintos puntos del mapa. Ya el año pasado Nagore tuvo que trasladarse al Caribe para grabar la segunda y la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. En esta ocasión es la cuarta entrega de este controvertido ‘reality’ el que ha vuelto a llevarla a Sudamérica. ‘La última tentación’ es el nombre elegido para el programa que reunirá a parejas y concursantes de las tres primeras temporadas. Todo con el objetivo de poner en jaque a las parejas que continuaron su historia de amor, así como a las que se formaron en el concurso.