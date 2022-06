Nacho Palau e Ignacio de Borbón: fuerte enfrentamiento en ‘Supervivientes 2022’

Una de las grandes consignas de Supervivientes 2022 es conseguir poner a los concursantes al límite. La dificultad que puede suponer la convivencia entre ellos resulta otro aliciente del concurso. Y es que, es en esos extremos donde podemos comprobar cuales son los límites en su comportamiento, además de las barreras que no están dispuestos a cruzar, y que hemos visto sobrepasar a algunos concursantes como Nacho Palau, Anuar Beno o Kiko Matamoros.

La pasada semana, los supervivientes se han sometido a un juego que ha finalizado con una monumental bronca entre Nacho Palau e Ignacio de Borbón. El conflicto comenzaba cuando el pirata Morgan, les pedía que dieran el nombre del compañero del que menos se fían. Este conflictivo juego lo empezaría el actual líder del grupo, Alejandro Nieto que nombraría a Mariana. La venezolana nombró a Kiko Matamoros, quien mencionó sorprendentemente a Nacho Palau, mientras que este se decantó por su tocayo.

En ese orden, los supervivientes tenían que subir por parejas a la atalaya del pirata y ver que les tenía deparado, en lo que han terminado por denominar, la comida de la confianza. En primer lugar, Alejandro y Mariana, se han encontrado una gran olla llena de pisto con huevos fritos junto a una barra de pan. Disponían de tres minutos para comer lo que quisieran, pensando en que sus compañeros, tendrían su turno después de ellos.

Ignacio, Kiko, Mariana y Nacho ya están listos para la ceremonia de salvación 🌴 #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/bQOqVOOwjC — Supervivientes (@Supervivientes) June 21, 2022

Al parecer, es que lejos de convertirse en un acto de compañerismo, la confianza ha brillado por su ausencia cuando ha llegado el turno de Nacho Palau, al que le ha costado pensar en sus otros compañeros ya que no se ha cortado un pelo en su turno. Cuando bajaba junto a Ignacio de Borbón, le comentaba que lo que había sucedido allí se quedaba allí. Sin embargo, al joven concursante no le ha faltado tiempo para contar que Nacho no se cortó un pelo a la hora de comer, ya que se comió una cantidad muy superior a los que los concursantes habían establecido por partes equitativas.

Entonces, se originó un conflicto entre ambos concursantes: “Te he dicho, ‘Nacho te callas’ porque yo no tengo por qué contar lo que yo he visto cuando he subido arriba, Y estabas deseándolo”, le reprochaba el ex de Miguel Bosé. Alejandro Nieto interrumpía los reproches de Nacho para decirle: “Te voy a decir una cosa, que la gente lo ha visto”, a lo que volvía con otro reproche contra el joven concursante: “Lo sé, pero por qué tiene que venir este de chivata chunga. Yo sé lo que he dejado arriba y lo que he visto arriba”.

Finalmente, tras esta monumental discusión, Ignacio de Borbón arremetió contra Nacho Palau después de que éste no pudiera controlar su ansiedad por la comida: “Eres un chungo”.