Jorge Javier Vázquez da un toque de atención a Nacho Palau y éste le pide una cita

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2022 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, vimos cómo Anuar Beno se quedaba a las puertas de seguir su sueño, mientras que Nacho Palau, Kiko Matamoros, Mariana e Ignacio de Borbón se convertían en los nuevos nominados.

Antes de conocer todo esto, fuimos partícipes de un momento de lo más inesperado en la Palapa. Los protagonistas fueron nada más y nada menos que Jorge Javier Vázquez y Nacho Palau. No es ningún secreto que el presentador de Supervivientes 2022, siempre que tiene la ocasión, bromea con el que fuera pareja de Miguel Bosé.

Lo que no esperaba es que el valenciano iba a dar el paso de pedirle una cita en directo. Todo comenzó cuando el equipo del reality mostró las imágenes de una fuerte discusión entre Nacho Palau y Anuar Beno. Los robinsones no dudaron en asegurar que el escultor tiene muy mal carácter y él, por su parte, respondía que él era así.

Anuar acusa a Nacho de comer azúcar, ¿a quién creéis? 🔁 A Nacho

❤ A Anuar 🌴 #SVGala9

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/VUw2cXnzPQ — Supervivientes (@Supervivientes) June 16, 2022

“He reconocido que tengo carácter y suelto mis palabras. Pido disculpas pero es mi forma de decir las cosas”, reconoció. Unas palabras que Jorge Javier Vázquez aprovechó para darle un consejo: “Buscando la excelencia, lo mejor es ir aprendiendo y no tener que ir luego pidiendo perdón. La vida está para eso, para aprender”.

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de Supervivientes 2022 fue más allá: “Nacho, te voy a ser muy sincero. A mi edad, un novio tocapelotas ni que llame a la puerta”. El valenciano quiso mostrarse muy serio: “Pues ya te has ahorrado algo. Ya te has ahorrado algo, Jorge Javier, así luego no te llevas sorpresas”.

El presentador quiso responder: “Nacho, tenemos ya 50 años y, chico, si estás en una convivencia y si a esas personas les molesta pues tendrás que hacer todo lo posible para cambiar esa parte y hacer más agradable la convivencia”. Por si fuera poco, añadió: “Pues ya te has ahorrado algo. Además, has tenido una manera de rechazarme… Nos é cómo voy a sacarme esta daga que se me acaba de clavar en el corazón”.

El escultor fue directo: “Jorge, invítame a cenar y verás como no te insulto ninguna vez… O, mejor. Jorge, te invito yo a cenar a ti”. El catalán no pudo evitar quedarse sin palabras, ya que no se lo esperaba. Aunque, eso sí, le hizo saber lo siguiente: “Déjame que lo piense. Es que comienza el verano y estoy muy tonta”.