Muere trágicamente Nahee, artista K-pop, a los 24 años

El mundo del K-pop está de luto. Nahee, una de las cantantes y compositoras más reconocidas en todo el mundo, ha fallecido trágicamente con tan solo 24 años. Varios medios de Corea del Sur se han pronunciado ante esta inesperada noticia, confirmando que la muerte de la artista se produjo el pasado 8 de noviembre.

A pesar de todo, no se han querido dar a conocer detalles sobre las causas de la muerte. Nahee, cuyo nombre real era Kim Nahee, era muy reconocida en Corea del Sur, por su enorme talento en la industria K-pop. Su debut en la música, con el que consiguió marcar un antes y un después en numerosos aspectos, llegó hace tan solo unos años, cuando vio la luz Blue City, su single. Con este proyecto logró hacerse un hueco en los primeros puestos de las principales listas de éxitos del país.

Ese fue el inicio de una brillante carrera de Nahee. Tras Blue City, llegaron otros tantos temas, como es el caso de Glooming Day, Sleepless Song, Still Remainng, City Drive o, incluso, You Are So Happy!, entre otras tantas. Debemos tener en cuenta que, hace pocos meses, la artista consiguió sorprender a sus seguidores con uno de sus proyectos musicales más personales: Rose.

Un tema que quiso dedicar a sus más fieles seguidores y que, ahora, se ha convertido en la última de sus canciones que vio la luz antes de morir. Tal y como han dado a conocer diversos medios de Corea del Sur, el funeral se celebró el pasado viernes 10 de noviembre en Pyeongtaek, en la más estricta intimidad.

El último (y preocupante) post de Nahee en Instagram

Muchos son los usuarios que no han tardado en hacerse eco de la última publicación de la artista en la mencionada red social. Ésta fue realizada hace una semana, concretamente el martes 7 de noviembre. Estamos hablando de una fecha clave: supuestamente, pocas horas antes de su muerte.

Lo que más les ha sorprendido es que, en su perfil, desaparecieran todas las publicaciones y solo se mantuviese esa última. Se trata de varias imágenes en la que aparece un selfie de Nahee, su ciudad y su mascota. Absolutamente nada hacía presagiar que, en cuestión de horas, se iba a producir su trágica muerte. Sin duda, una triste pérdida. Descansa en paz.