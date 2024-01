La cantante Céline Dion está viviendo días muy complicados. Tras verse obligada a dejar su carrera y los escenarios por problemas de salud, la artista ha tenido que vivir uno de los momentos más duros de su vida. Pues, según se ha informado, una de sus sobrinas ha fallecido en un terrible accidente.

Al parecer, Brigitte Dion tuvo una colisión en la tarde del pasado 29 de diciembre cuando circulaba por la región de Saint-Thomas, en la provincia de Quebec. Un accidente del que se sabe que su coche se salió del carril y acabó en dirección contraria a la circulación. Un suceso donde perdió la vida a los 51 años y por el que ha dejado a todos sus seres queridos con el corazón completamente roto.

La noticia ha sido publicada por Journal de Montréal y revelan que el accidente automovilístico tuvo lugar a poca distancia de su hogar. De momento, Céline Dion no se ha pronunciado públicamente sobre esta triste pérdida familiar, pero la hija de la fallecida si ha querido compartir unas palabras.

«Oh, mamá. Mamá, sabes que suelo tener siempre un bolígrafo bonito, pero aquí me quedo sin palabras. No puedo creer lo que estoy haciendo… Las palabras… Las fotos… Estoy confundida. Mira qué hermosa es, mamá mía. Tú eras mi mamá desde siempre», escribió Kim Cantion Dion en sus redes sociales. Un mensaje donde adjuntó varias fotografías junto a su madre en momentos especiales.

Asimismo, la publicación del fallecimiento de Brigitte Dion ha causado una autentica conmoción entre los fans de la cantante. Una terrible pérdida por la que han querido mandarle numerosos mensajes de condolencias y ánimos en estos momentos tan delicados. Por su parte, la intérprete de All by Myself se encuentra alejada del foco mediático y centrada al 100% en su recuperación y estado de salud.