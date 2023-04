Muchas dudas se plantean sobre la supuesta muerte de un actor canadiense que habría gastado la friolera de más de 200.000 dólares en parecerse al cantante Jimin, miembro de la banda de K-Pop BTS. Lo cierto es que pocos han podido ver a Saint Von Colucci antes de fallecer.

La historia lleva meses corriendo por la red, gracias a que un actor canadiese habría pasado hasta por 12 cirujías plásticas en el último años para poder parecer a la estrella de la música. Su objetivo sería poder interpretarle para una producción que se emitiría en una cadena estadounidense.

Ha sido el periódico británico Daily Mail el que ha confirmado con su representante la noticia de su muerte. Según Eric Blake, el supuesto fallecido habría acudido al hospital el pasado sábado para retirarse unos implantes de mandíbula que le habrían provocado una infección.

Tras esta intervención habría fallecido fruto de las complicaciones que habrían aparecido después. «Tenía una mandíbula y una barbilla muy cuadradas y no le gustaba esa forma ya que pensaba que era demasiado ancha. Él la quería en forma de V, la que tienen muchos asiáticos», aseguró al medio británico este supuesto representante.

Saint Von Colucci se habría mudado a Corea del Sur para poder cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la música y la interpretación, tratando de parecerse a sus ídolos de la banda BTS. Según su mánager, en 2022 habría trabajado en un drama coreano titulado Pretty Lies, en el que terminó de trabajar el pasado mes de diciembre.

Pese a que medios como TMZ y Daily Mail han publicado esta triste noticia, lo cierto es que la historia de este supuesto actor canadiense deja muchas dudas. Su cuenta de Instagram era privada, algo extraño para un artista que pretende llegar al mayor público posible y darse a conocer.

1/ I might go to hell if this is true, but take the news of the Canadian singer «Saint Von Colucci» dying after surgery in Korea to look like Jimin with a pinch of salt. There’s no proof any of this is even true. For starters, the pic Daily Mail included might be AI-generated. pic.twitter.com/s3WSFIDbih

— Raphael Rashid (@koryodynasty) April 25, 2023