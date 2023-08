Muere un piloto de LATAM en pleno vuelo, entre Miami y Santiago de Chile

Triste noticia para el mundo de la aviación. Un piloto de LATAM, una de las aerolíneas más reconocidas en todo el planeta, ha muerto en plena jornada. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, después de que el piloto presentase ciertos problemas de salud durante el vuelo que partía desde Miami con destino Santiago de Chile.

Tal y como han recogido diversos medios de comunicación chilenos, se sabe que el fallecido, cuyo nombre era Iván Andaur, era nada más y nada menos que el capitán de la aeronave. Por si fuera poco cabe destacar que contaba con más de 25 años de trayectoria. ¡Era uno de los más queridos entre sus compañeros!

La aerolínea LATAM, dadas las circunstancias, ha emitido un comunicado para pronunciarse al respecto y dar las explicaciones pertinentes. “Durante el vuelo se llevaron a cabo todos los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida del piloto”, se puede leer en estas líneas.

LATAM Captain Ivan Andaur, 56, collapses and dies after becoming unwell on board a Boeing 787 Dreamliner flying from Miami to Chile. pic.twitter.com/CDp8vOZ0Wd

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 16, 2023