Muere Mateo, hijo de Karime Borja (Reina de Guayaquil 2018), tres años después de su accidente

Karime Borja, modelo y presentadora ecuatoriana conocida por ser reina de Guayaquil en el año 2018, vive unos duros momentos tras la muerte de su hijo Mateo cuando estaba a punto de cumplir cinco años de edad. Desde hace tiempo se encontraba en un coma inducido después de sufrir una isquemia cerebral provocada por un hipoxia sufrida hace tres años en un fatídico accidente en su piscina. La terrible noticia se ha conocido este martes, siendo varios medios de comunicación de Ecuador e incluso una de las enfermeras que cuidaban al hijo de Karime los que la han confirmado.

Todo este calvario que ha durado tres años comenzó en el año 2021, cuando el pequeño Mateo cayó a una piscina y durante 15 minutos estuvo sin oxígeno, por lo que su cerebro sufrió daños irreparables que le dejaron con un 90 % de discapacidad. Pese a la rápida intervención de los médicos y el traslado inmediato a un centro médico, su vida se pudo salvar, pero los daños han condicionado su vida desde entonces, por lo que necesitaba ayuda para cualquier tipo de actividad y del cuidado de una persona las 24 horas del día. En 2022 pudo volver a casa junto a su familia, pero los tratamientos a los que debía someterle para intentar mejorar su vida se intercabalan con visitas al hospital por complicaciones. Karime nunca se rindió y trato de buscar todos los tratamientos posibles para su hijo, algo que tenía un enorme coste monetario, por eso ha pedido ayuda a sus seguidores en varias ocasiones con campañas de donación de dinero. Por lo que había contado en redes sociales, su intención era llevarlo a México, donde tenía las esperanzas de que se sometiese a un tratamiento en el que tenía muchas esperanzas.

Pese a estar centrada en el cuidado de su hijo, la ex miss también ha querido utilizar su fama para advertir a las familias de la importancia de enseñar a nadar a los niños desde bien pequeños, la manera de evitar este tipo de accidentes. También ha creado un podcast titulado Cara a cara con mi peor pesadilla, donde contaba todo los avances de la salud de su hijo.

Daniela, la enfermera que cuidó del pequeño Mateo durante los últimos tiempos, ha querido despedirse de él con un tierno post en Instagram en el que admite que al principio llegó a este trabajo «llena de temores, pero sé que tú entraste en la mía para enseñarme día a día que con amor todo es posible». También ha querido recordar los «grandes momentos vividos» juntos.

«Tú fuiste ese príncipe chiquito en mi vida, aquel que me dió un amor tan puro y me llenaba de felicidad cuando me regalaba rositas. Pero Dios tenía un mejor propósito para tí, ahora eres su angelito… el más bello del cielo. Gracias por enseñarnos a todos el verdadero significado de fortaleza y resiliencia», ha lamentado.

«Estoy feliz de haber sido una de las afortunadas que haya podido cuidar de ti con tanto amor, yo aquí te recordaré siempre de la mejor manera. Nos vemos en otra vida», así se ha despedido la cuidadora de Mateo durante muchos días.