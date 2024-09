Muere Michaela DePrince, bailarina y ex concursante de ‘Bailando con las estrellas’, a los 29 años

El mundo de la danza está de luto. Michaela DePrince, reconocida bailarina que ha participado en grandes y sorprendentes proyectos televisivos como es el caso de Dancing with the stars (Bailando con las estrellas) y ha formado parte del equipo de baile de Beyoncé, ha fallecido a los 29 años. Como no podía ser de otra manera, esta trágica noticia ha conmocionado tanto a sus familiares y amigos como a sus seguidores en redes sociales. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo no solamente destacaba por su disciplina y su talento innato para la danza, sino también por su forma de ser. Fue capaz de llegar al corazón de miles de personas en todo el mundo con su talento, pero también su historia de superación. Es por eso que su triste pérdida ha sido un durísimo golpe para sus compañeros y su círculo más cercano.

Esta dolorosa información ha sido confirmada a través de un comunicado que ha sido compartido en las redes sociales de Michaela DePrince: «Con dolor en nuestros corazones, compartimos la pérdida de la bailarina estrella Michaela Mabinty DePrince, cuyo arte tocó incontables corazones y cuyo espíritu inspiró a muchos, dejando una huella imborrable en el mundo del ballet, y más allá». Y añaden: «Su vida fue definida por la gracia, el propósito y la fuerza. Su inquebrantable compromiso con su arte, sus esfuerzos humanitarios y su coraje para superar desafíos inimaginables nos inspirarán para siempre. Ella se levantó como un faro de esperanza para muchos, mostrando que no importan los obstáculos, la belleza y la grandeza pueden surgir de los lugares más oscuros».

Lejos de que todo quede ahí, en este triste comunicado quisieron ir mucho más allá: «Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado breve, su brillantez y legado seguirán brillando en los corazones de todos los que fueron tocados por su historia, durante las generaciones venideras. El amor y las oraciones van para su familia, amigos y aquellos que la amaban». Por el momento se desconoce la verdadera causa de la muerte de la joven, pero la familia aseguró que se ha tratado de algo «repentino».

La historia de superación de Michaela DePrince

La joven nació en Sierra Leona en 1995 y, con tan solo tres años, ingresó en un orfanato. Y todo tras la trágica muerte de sus padres en plena Guerra Civil. Fue en ese lugar donde pasó de llamarse Mabinty a ser simplemente un número más. Algo que confesó en una entrevista que concedió a la BBC: «Nos llamaban del 1 al 27. El 1 era el niño favorito del orfanato y el 27 era el menos favorito».

Lejos de que todo quede ahí, la bailarina aseguró que ella siempre fue el último número. Entre otras cuestiones, porque tenía vitíligo y todos estaban convencidos de que, por ese motivo, estaba poseída por nada más y nada menos que un espíritu maligno: «Pensaban que yo era una hija del diablo. Me decían todos los días que no me iban a adoptar, porque nadie querría a una hija del diablo».

Pero nada más lejos de la realidad puesto que, con cuatro años, Michaela DePrince fue adoptada por una pareja de New Jersey (Estados Unidos). Fue entonces cuando su vida experimentó un cambio verdaderamente radical. Desde muy temprana edad, se obsesionó con El Cascanueces por lo que su familia dio el paso de apuntarla a clases de ballet. Fue ahí cuando descubrió que la danza era su gran pasión. Continuó trabajando en ese sueño hasta que, con 17 años, llegó una de las oportunidades de su vida: participar en Dancing with the stars. Pero no todo queda ahí, ya que formó parte del vídeo musical de Lemonade de Beyoncé. Sin duda, estamos ante una triste y durísima pérdida. Descanse en paz.