Muere Jamie Christopher, asistente de dirección de Marvel y ‘Harry Potter’, a los 51 años

Jamie Christopher tuvo una extensa y exitosa carrera como asistente de dirección en el mundo del cine, participando en importantes franquicias como Marvel o Harry Potter. El cineasta fallecía el pasado martes en los Ángeles a los 52 años debido a complicaciones en su corazón. Deja atrás a su mujer Carly y a cuatro hijos: Stella, Teddy, Phoebe y Killeon.

Trabajó durante casi 30 años y colaboró en múltiples ocasiones con directores de la talla de James Gunn o Rian Johnson y productores como Kevin Feige. Johnson ha publicado un comunicado lamentando su muerte. “Jamie era un buen amigo y le encantaba hacer películas”, ha comenzado escribiendo. “Amaba a su equipo, amaba su trabajo, su proceso y su historia. Fue verdaderamente uno de los grandes y esta es una pérdida desgarradora para todos los que tuvieron la suerte de trabajar con él”, ha expresado, por último. Trabajaron juntos por primera vez en Star Wars: El Último Jedi y más recientemente en Puñales por la espalda.

El asistente de dirección comenzó su carrera en 1992 como tercer asistente en Alien 3, la película de David Fincher. En 1997 fue el primer asistente de director de la segunda unidad de dirección en El Quinto Elemento, el clásico de ciencia ficción dirigido por Luc Besson. En 1999 fue el segundo ayudante de dirección en otro clásico, La Momia. Poco después llegaría su momento de participar en la exitosa saga de películas de Harry Potter, en las que trabajaría de la primera a la última. Empezó como primer asistente de director de la segunda unidad y en Harry Potter y el Príncipe Mestizo pasaría a ser primer asistente, puesto que mantuvo hasta la última de las entregas estrenada en 2011.

En 2013, Jamie Christopher comenzó a colaborar con Marvel en la segunda entrega de Thor, Thor: El Mundo Oscuro y desde entonces se convertiría en un habitual de la franquicia participando en otras como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, Vengadores: La Era de Ultrón o Viuda Negra. Kevin Feige y Louis D’Esposito, presidente y copresidente de los estudios Marvel, han querido también dedicarle unas palabras. “Estamos increíblemente tristes por el fallecimiento de Jamie. Ha sido parte del equipo de Marvel Studios durante más de una década”, explicaban.

“Fue una presencia tranquila detrás de la cámara y un miembro del equipo maravilloso y comprensivo en el set. Jamie se unió por primera vez a Marvel Studios como asistente de director en Thor: El Mundo Oscuro y, debido a su arduo trabajo y diligencia, fue ascendido a productor ejecutivo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y la próxima película Los 4 Fantásticos”, comentaba su trabajo. “Era un miembro muy querido de nuestra familia de Marvel Studios y se le echará muchísimo de menos. Nuestro pensamiento y nuestro más sentido pésame para su familia y amigos”, han querido finalizar el comunicado acordándose de sus seres queridos.

I haven’t seen anyone but crew posting about it, but Jamie Christopher passed away this week. He was First Assistant Director on the entire Harry Potter series, most of Marvel Studios’ films, Knives Out, The Last Jedi, and many others. A really hardworking guy. RIP, man. pic.twitter.com/YMhz6RKHZy

— Houston Coley (@artwithinpod) August 30, 2023