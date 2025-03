Muere la influencer Valeria Mireles, a los 20 años tras un accidente de tráfico

Valeria Mireles era toda una estrellas en México, su país, donde acumulaba miles de seguidores en sus redes sociales gracias a sus contenidos relacionados con el mundo de los rodeos, una disciplina muy popular en el país azteca. La jinete ha fallecido a la edad de 20 años, tras sufrir un terrible accidente, lo que ha dejado muy conmocionados a sus fans, amigos y familiares. Además, como embajadora de esta disciplina, millones de personas han sentido su fallecimiento por todo el país.

La Federación Mexicana de Rodeo ha sido la encargada de confirmar la triste noticia en sus redes sociales, un comunicado que dice lo siguiente: «Con profundo pesar, nos unimos para rendir homenaje a la memoria de Valeria Mireles, nuestra querida Miss Rodeo México 2021-2022 y Miss Rodeo Nuevo León 2020-2022, quien nos dejó demasiado pronto. Valeria fue más que una reina del rodeo; fue una embajadora de la cultura vaquera, una inspiración para muchas jóvenes. Su sonrisa iluminaba cada arena, su pasión por el rodeo era contagiosa. Aunque su partida nos deja un vacío, su legado vivirá en nuestros corazones y en la memoria del rodeo Querida Valeria, te recordaremos con cariño ¡Descansa en paz, querida reina! Dios traiga consuelo y reconforte los corazones de su amada familia».

La familia, por el momento, guarda silencio, siendo su tío, el político David González Morton, el único que ha querido hablar de lo sucedido, con un corto mensaje en la red social Facebook. «Sobrina Ana Valeria Mireles Villarreal, siempre vivirás en nuestros corazones. Te vamos a extrañar mucho», es la frase que se puede leer junto a una foto de la joven en uno de los concursos en los que triunfó.

Aunque no hay confirmación oficial de los motivos de su muerte, varios medios mexicanos apuntan a un accidente de tráfico, ocurrido en la noche del día nueve de marzo. Por su parte, sus padres han pedido que se respete su dolor y prefieren no dar más detalles, por lo que no parece que vayan a hablar en los próximos días.

Así era Valeria Mireles

Su popularidad en las redes sociales ha ido creciendo gracias a sus aportaciones al mundo del rodeo. Nacida en Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, era una promesa de este deporte, llegando a competir a alto nivel, tanto en su país como en Estados Unidos.

En el año 2022 representó a México en el Mundial de Rodeo, celebrado en Wyoming, pero ahí no acabaron sus logros. También fue Miss Rodeo Nuevo León 2020-2021 y Miss Rodeo México 2021-2022, dos logros que le dieron la popularidad que ahora estaba disfrutando con sus contenidos en las redes sociales, donde había conseguido conectar a la gente joven con este deporte.