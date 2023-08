Muere DJ Casper, creador del éxito ‘Cha Cha Slide’, a los 58 años

El mundo de la música vuelve a estar de luto. DJ Casper, uno de los artistas estadounidenses que más éxito ha cosechado en todo el mundo, ha muerto a los 58 años de edad. Lo ha hecho tras una larga lucha contra un cáncer de hígado y de riñón que padecía desde hace años, concretamente desde 2016.

El artista de Chicago, durante las últimas décadas, sacó a la luz un gran número de canciones con las que llegó a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Pero si hay un tema por el que DJ Casper será recordado es, sin lugar a dudas, Cha Cha Slide. Se trata de una canción que creó en el año 1998.

Debemos recordar que este tema surgió de la manera más curiosa, puesto que DJ Casper la compuso como método de entrenamiento. Y todo para que su sobrino, que era entrenador personal, tuviera la oportunidad de utilizar esta canción para muchas de sus rutinas. ¡Y vaya si lo hizo!

Tanto es así que, más pronto de lo imaginado, este Cha Cha Slide pasó a ser conocido en todo el mundo, sobre todo por el curioso baile que acompañaba a esta canción. Es más, no tardó en popularizarse en eventos sociales, tales como bodas, e incluso llegó a formar parte de una de las series con más éxito de los últimos tiempos: Orange is the new black.

A pesar de todo, debemos tener en cuenta que DJ Casper, desde los 22 años, arrastraba diversos problemas de salud. Es más, llegó sufrir una aneurisma cerebral pero, además, fue operado de urgencia como consecuencia de un desprendimiento de retina. Un año clave en su vida fue 2016, cuando le diagnosticaron cáncer de hígado y riñón. A pesar de la intensa y larga lucha, finalmente ha fallecido a los 58 años. Una triste pérdida. Descanse en paz.

