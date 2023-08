Muere David Ostrosky, reconocido actor de telenovelas mexicanas, a los 66 años

Los amantes de las telenovelas mexicanas lloran la pérdida de uno de sus actores más legendarios. David Ostrosky, mexicano conocido por dar vida a algunos de los villanos más icónicos de Televisa, ha fallecido a los 66 años este pasado 17 de agosto tras una larga batalla contra el cáncer.

Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento tuvieron lugar en 1984, momento en el que saltó del teatro a la televisión con Principessa. Un trabajo que le abrió las puertas de la gran factoría de Televisa, medio donde terminaría forjando, durante décadas, su carrera como actor.

Sin miedo a los retos, David Ostrosky probó suerte en telenovelas infantiles y juveniles. Pero, sin lugar a dudas, fueron los papeles antagónicos los que alzaron su nombre entre el gran público. De hecho, llegó a compartir elenco con la mismísima Salma Hayek en Teresa (1989) y con Thalía en María Mercedes (1992) y María la del Barrio (1995).

A su curriculum sumó más de 40 telenovelas, pero también lo hicieron sus proyectos cinematográficos. El actor incursionó, brevemente, en el cine, pero lo hizo para grandes producciones como la adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate.

Falleció el gran actor David Ostrosky. Esta mañana perdió la batalla contra el cáncer que lo aquejaba. 😔🙏🕊️ #davidostrosky #qepd #actores pic.twitter.com/NkcXOVMKen — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 17, 2023

La Asociación Nacional de Intérpretes envió sus condolencias a través de Twitter. Mensajes de pesar a los que se unieron el de grandes estrellas de la industria como María Sorté y Victoria Ruffo. Asimismo, la cuenta de Televisa compartió un video con escenas de la carrera artística de Ostrosky y una parte de una entrevista que realizó el actor en diciembre de 2020.

“Me ha encantado estar en personajes diferentes porque no soy yo. Yo no podría ser ni un narco, ni un psicólogo de niños, ni muchos personajes que he hecho, y cuando estoy viviéndolos me siento bien, y me llena el alma también”, explicó respecto a los numerosos papeles que ha abordado en su carrera profesional. Sin lugar a dudas, una triste pérdida con la que el mundo de las telenovelas se despide de una de sus grandes estrellas.