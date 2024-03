Muere Dani Ulecia, bajista del grupo El columpio asesino

La música indie y rock de España llora este viernes la muerte de Dani Ulecia, el bajista del grupo El columpio asesino. Formaba parte de la banda desde el año 2011, pero en 2023 tuvo que abandonar el grupo y dejar paso a otro bajista para sus recientes conciertos.

Ulecia llegó al grupo en el año 2011 para unirse a su hermano Jon, año en el que publicaron Diamantes, su disco más conocido y exitoso, en el que se encontraba la canción Toro, su gran hit. El grupo logró popularizarla, pero con el paso de los años la canción ha vuelto a resugir en forma de remezclas de música electrónica gracias a productores como I hate models o Dj Nano, sonando en festivales de todo el planeta en los últimos tiempos.

Han sido sus propios compañeros lo que han confirmado la triste noticia de su muerte. «Ayer murió Dani. Rodeado de familia, amigas, amigos y sus gatos. Dani era una persona de pocas palabras y nosotros hoy también. Nos has dado mucho y te vamos a echar de menos cada segundo. Te queremos», han escrito en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del músico y productor en pleno concierto.

Aunque se desconoce qué enfermedad sufría, su estado fue empeorando hasta que en diciembre del 2023 decidió abandonar el grupo en la gira de despedida. Su puesto ha tenido que ser ocupado por Íñigo Cabezafuego, que ya conocía al grupo y su sonido.

Nacido en Pamplona, tras un tiempo en Estados Unidos regresó a España para comenzar a trabajar como guitarrista de Cantina Bizarra, donde también estaba su hermano. Además de su labor como músico también destacó en el campo de la producción, estando tras mas de una decena de discos que llevan su firma.

Dani Ulecia no pudo hacer la gira de despedida de su grupo

Los navarros se encuentran en plena gira de despedida de los escenarios en este año 2024 que lleva el título de Amarga baja, como una de las frases de su hit Toro. Además de Pamplona, la banda ya tenía cerrados numerosos festivales y un con último concierto el 9 de noviembre en la sala La Riviera de Madrid.

Como último regalo para sus fans, El columpio asesino ha regrabado algunos de sus éxitos con nombres muy conocidos de la música española indenpendiente. Con Pucho, cantante de Vetusta Morla, han colaborado en Perlas; Diamantes con Santi Balmes, de Love of Lesbian y Babel junto a Fermín Mugurza, entre otros.