Muere el cantante Toto Cutugno, ganador de Eurovisión en los años 90

El reconocido cantautor italiano Toto Cutugno ha fallecido a los 80 años de edad. La noticia de la muerte del ganador de Eurovisión en el año 1992 y autor del famoso himno L’italiano, fue comunicada este miércoles, después de que llevase ingresado un tiempo en el hospital San Raffaele de Milán debido a una enfermedad.

El fallecimiento de Toto Cutugno fue confirmado por su representante Danilo Mancuso a los medios, después de que el artista no consiguiera superar «una larga enfermedad que se había agravado en los últimos meses». No obstante, no ha trascendido qué dolencia padecía.

Con más de cien millones de discos vendidos, Toto Cutugno pasará a la historia como uno de los músicos italianos más reconocidos y valorados a nivel internacional. Con una larga y brillante trayectoria en la música, compuso algunos de los mayores himnos de Italia, tanto para él como para otros artistas.

El compositor fue el autor de uno de los himnos musicales más famosos y representativos de Italia en todo el mundo, L’italiano. Una canción que el artista presentó por primera vez en la edición de 1983 del Festival de Sanremo, festival al que se presentó en varias ocasiones.

Fue en el año 1992, cuando con su canción Insieme se convirtió en el segundo ganador italiano del Festival de Eurovisión en 1990, un logro que no se repetiría hasta hace dos años, con el grupo romano Maneskin, que conquistó al público europeo.

Desde muy pequeño, Toto demostró tener un gran talento para la música. Fue a finales de los años setenta cuando comenzó su carrera en solitario, conquistando Italia con discos como Voglio l’anima (1979), La mia musica (1981) y L’Italiano (1983), este último convertido en un himno en medio mundo.