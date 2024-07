Los Mozos de Arousa, sobre su continuidad en ‘Reacción en cadena’: «Cada día puede ser el último»

El pasado domingo 14 de julio, el programa Fiesta recibió en plató a Borjamina, Raúl y Bruno, conocidos popularmente como los Mozos de Arousa debido a su exitosa participación en Reacción en cadena. Los gallegos fueron los encargados de inaugurar nada más y nada menos que el paseo de la fama del programa que presenta Emma García cada fin de semana.

Bruno Vila no tardó en dar la enhorabuena al equipo de Fiesta: «¡Qué chulo el plató nuevo!». La presentadora respondió lo siguiente: «Hemos mejorado en estos meses», mientras que el gallego fue más allá: «Aquí hay más pista que en Bailando con las estrellas». Precisamente por este comentario, la vasca quiso saber si Bruno, tras su participación en el concurso, seguía bailando.

Él no dudó en tirar de sinceridad: «Pues hace poco fui a un concierto que dio Marta, que está ahora en una orquesta en verano, y lo dimos todo». Acto seguido, decidieron hablar de su participación en Reacción en cadena, donde ya llevan nada más y nada menos que un año y tres meses: «Que se conozca Vilagarcía por nosotros es un orgullo».

Los Mozos de Arousa se convierten en ‘padrinos honoríficos’ de ‘Fiesta’: »Nos hace especial ilusión» #Fiesta14J https://t.co/neLWKY7qSS — Fiesta (@fiestatelecinco) July 14, 2024

«Un año y tres meses, y los que quedan», espetó Emma García. Esto hizo que Borjamina confesase que, día tras día y programa tras programa, se iban marcando pequeños objetivos: «Nos vamos poniendo retos. Por ejemplo llegamos al millón, luego a los dos millones. Ahora estamos mirando incluso el Récord Guinness de permanencia de unos concursantes en un programa».

«¿En cuánto está?» quiso saber la reconocida presentadora del programa de los fines de semana de Telecinco. «En 505, y llevamos 300 y algo», aseguró Raúl Santamaría. Su hermano y compañero de equipo, Borjamina, continuó explicándose al respecto: «Nos marcamos retos, pero es verdad que el nivel cada vez es más alto y cada día puede ser el último», reconoció.

«Ya sois famosísimos pero, ¿ahora cuál es el objetivo? ¿Qué os proponéis tras haber alcanzado ya los dos millones?» quiso saber Nieves Herrero, colaboradora del programa. Borjamina volvió a hablar: «Cuando concurso ya no miro tanto el dinero, pienso en dejar de acompañar a la gente cada tarde y me da tristeza pensar que no seré yo quien esté en todas las casas pero bueno, el que venga también serán simpáticos».

Por el momento, se sabe que su continuidad en Reacción en cadena no peligra, al menos en las próximas semanas. Si hay algo que caracteriza a los Mozos de Arousa y la razón por la que han conectado tanto con la audiencia es por su humildad. Pero también destacan por su innegable inteligencia y el buen rollo que transmiten. ¡Ojalá cumplan todos y cada uno de sus objetivos en el programa presentado por Ion Aramendi!