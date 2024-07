Emma García, entre lágrimas en ‘Fiesta’ por la historia de un invitado: «Me estás emocionando»

Domingo muy emocionante el que se ha vivido en el plató de Fiesta gracias a a la visita de Enrique, un joven que ha acudido al programa para contar su historia de superación desde que era un niño y de cómo la música le ha ayudado en todo el proceso. Emma García no ha podido evitar las lágrimas al escuchar su historia.

Ex participante de concursos como Got talent, el piano ha sido su gran compañero desde que con tan solo tres años perdiese la visión por culpa de un cáncer en la nariz que sufrió. «Al salir de la guardería me notan que tengo un ojo más hinchado que el otro, me llevan al hospital para hacerme pruebas y detectan el cáncer. Es a partir de ese momento cuando empieza todo lo que tiene que ver con la enfermedad», ha comenzado contando.

La presentadora vasca ya ha avisado a los espectadores de que esta historia le estaba tocando el corazón desde el principio, incluso antes de salir al plató. «Me emociona mucho hablar con él. Hemos tenido antes un encuentro, que me he tenido que ir, porque se me estaba corriendo todo el rímel», ha confesado.

Según fue perdiendo la visión su vida cambió por completo y la música se convirtió en su mejor aliado para llevar mejor este duro momento siendo solo un niño: «Me acuerdo de estar en el hospital y mi familia me grababa cintas y me lo ponía al lado de la camilla del hospital y escuchaba muchísimas canciones».

En pleno furor por la primera edición de Operación Triunfo, Enrique tiene un especial recuerdo de una canción que David Bustamante y el fallecido Álex Casademunt hicieron muy conocida en aquel momento. «Me acuerdo de escuchar muchas veces la de Dos hombres y un destino, me emocionaba muchísimo y a día de hoy no te puedes ni imaginar», ha asegurado.

Pese a las dificultades de no tener visión, el invitado de Emma García no ha dejado de crear. «Escribe, compone, es periodista, ha grabado su mini corto, has hecho todo lo que te has propuesto con un gran tesón», ha destacado la conductora.

Aunque Enrique no se estaba dando cuenta, lo espectadores de Fiesta sí ha podido ver como Emma se iba emocionando conforme pasaban los minutos de entrevista, tanto que ha terminado por romperse y tener que parar la charla: «Perdóname, pero es que me estás emocionando muchísimo».

«Más allá de todo lo que estás diciendo, es que tienes una energía, una manera de contarlo que a mi, cuando estoy con personas así, yo que soy muy poco llorona, me pasa esto que empiezo y no puedo parar de emoción y de alegría por haberte conocido», se ha disculpado.

Omar Suárez, periodista y colaborador de Fiesta, ha sido el ‘culpable’ de este emotivo encuentro, ya que fue el padre de Enrique el que le escribió para pedirle un favor muy especial. Su intervención ha sido importante para que otra ex participante de OT cumpliera su sueño y la pudiera conocer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Gómez Perez (@lorenagomez_)

Según Omar contaba la historia, en el plató aparecía la cantante Lorena Gómez, ganadora de OT 2006, cantando en directo ante la sorpresa de todos. En ese momento era Enrique el que se sorprendía y no podía hacer más que decir lo mucho que le estaba gustando esta sorpresa y lo emocionado que estaba gracias a Fiesta.

Pero Emma García no ha sido la única en emocionarse, la cantante catalana también ha quedado impactada por la historia del joven. «Estaba llorando como Emma, pero es lo que dice, das tanta vida, eres una persona tan mágica, transmites una energía tan bonita», ha explicado una vez ha terminado su actuación.