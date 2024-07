Emma García paraliza ‘Fiesta’ para dar la última hora de Isabel Pantoja: «Está siendo muy fuerte»

Las últimas horas están llenas de rumores sobre el verdadero estado de salud de Isabel Pantoja. Tras conocerse la noticia de su ingreso en un hospital de Córdoba la semana pasada, que le ha obligado a cancelar algunas fechas de sus conciertos, Emma García ha conocido más detalles de lo sucedido a la cantante, por lo que ha querido mandarle su apoyo desde Fiesta.

El pasado 29 de junio estaba previsto que actuase en Valladolid, pero el concierto fue cancelado por una crisis de agotamiento, pero no se dieron más detalles de lo sucedido. Fue el viernes cuando se anunció su ingreso, aunque hasta el momento se desconoce el problema que sufre.

Tras el susto inicial, se sabe que ya está en Cantora descansando y tratando de recuperarse, aunque incluso se ha llegado a hablar de una operación de urgencia que por el momento se ha descartado desde su entorno. Ha sido en la tarde del sábado cuando el programa de Telecinco ha tenido acceso a más detalles de lo que le pasa a la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja.

El paparazzi Sergio Garrido, colaborador habitual, ha parado de improviso el desarrollo para dar una información a la que ha tenido acceso. «Estoy de los nervios, se me está poniendo la piel de gallina», ha dicho antes de pedir permiso para enseñar esa información a Emma García.

«Yo no lo he querido desvelar antes por lo serio que es y porque pertenece a su intimidad», decía Marisa Martín Blázquez, que conocía la información que acababa de llegarse al paparazzi y que sería el verdadero problema de salud que sufre Pantoja. Tras leerlo, la presentadora vasca ha mandado un mensaje: «Todo el cariño para Isabel Pantoja. No lo diremos nunca, pero yo tampoco me había imaginado nunca este motivo».

Lejos de especular o dar pistas, García ha preferido guardar el secreto y no dar ningún tipo de detalle. «Me parece lo suficientemente serio. Todo el cariño para Isabel Pantoja. Además, estoy recordando que Enrique del Pozo, en su día, abría Fiesta diciendo que tenía ‘un asunto serio de salud’. Ahora me cuadra esa información con lo que tú me has enseñado», ha continuado.

Los ánimos de la conductora no han acabo ahí, continuando con el misterio entre los espectadores: «Está claro que es una urgencia y que, además, tenía que acudir a Córdoba o a donde fuera. Insisto, todo nuestro cariño para Isabel Pantoja».

Por sus palabras se entiende que este problema no se solucionará pronto, por lo que queda un largo camino de tratamiento, aunque no se sabe de cuánto tiempo se trataría. «Mucha fuerza para afrontar lo que le viene y, añado una cosa, está siendo muy fuerte. Y todavía hay que valorar más lo que ha estado haciendo hasta ahora. Una campeona», ha terminado Emma García.

Por el momento la cantante y los suyos prefieren guardar silencio y no dar más detalles, pero se sabe que al menos el concierto previsto para el 12 de julio en Huelva también está ya cancelado. Por el momento quedan seis fechas previstas de su Tour 50 años entre los meses de agosto, septiembre y una en noviembre, pero todo podría venirse abajo si su salud no mejora.