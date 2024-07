Emma García, muy crítica con un ex concursante de ‘Supervivientes’: «No tiene ninguna gracia»

Emma García y todo el equipo de Fiestahan arrancado el programa del domingo anunciando un momento muy delicado para Gines Corregüela, que sigue dando que hablar por su ruptura con Yaiza Martín. El conocido tiktoker se ganó una plaza en Supervivientes gracias a sus enormes bocadillos, pero su vida privada ha ganado interés desde su salto a la televisión.

El programa anunciaba que estaba muy afectado por un gran problema que se había encontrado al llegar a su domicilio en Sevilla, que hasta hace solo unas semanas compartía con la canaria. Desde que hicieron oficial su relación tras su paso por el programa hondureño, comenzaron una vida juntos en la capital andaluza y han abierto un local especializado en bocadillos.

Pero el amor entre ellos se ha terminado y parece que la separación no está siendo de la mejor manera posible. El último capítulo de este culebrón se ha vivido cuando el tiktoker llegaba al domicilio dispuesto a recoger sus pertenencias para abandonarlo definitivamente y se ha encontrado con su ropa completamente dañada y descolorida, algo que ha contado en un vídeo en redes sociales. «Se ve cada uno como es y ya está, no voy a mentar el nombre porque no te mereces ni que te miente», decía entre sollozos.

Un reportero del programa se desplazó hasta el lugar para hablar con él, momento en el que apareció ante la cámara con una de esas prendas completamente descolorida. «Pues estás hecho un cuadro, Ginés. No me extraña que estés disgustado porque fijaos qué polo le han dejado y así toda la ropa», ha sido la manera con la que Emma García le ha dado la bienvenida.

«Es un desastre, es una faena todo. Si es una broma, no tiene ninguna gracia», ha rematado la presentadora vasca con su habitual naturalidad. Tras estas palabras, el afectado ha señalado a Yaiza como la culpable, debido a que es la única persona, aparte de él, que tenía llaves del domicilio.

Esta versión no tardaron en rebatirla desde el plató de Fiesta, ya que Bea Jarrín apuntaba que algo así ya le había pasado al tiktoker en el pasado, siendo su ex mujer la responsable de acabar con sus prendas. En ese momento era la propia Yaiza la que contestaba a las acusaciones gracias a que estaba en contacto por mensaje con Luis Rollán, colaborador del espacio.

«Mentira, había más llaves y él me escribió que la había perdido. Yo estaba en el aeropuerto cogiendo un avión», era lo que decía. Lo cierto es que la canaria se encuentra fuera de España en un viaje por Italia que se ha encargado de compartir con algunas fotos en su cuenta de Instagram.

El rey de los bocadillos ha seguido contando su versión ante el micrófono de Fiesta y ha seguido dando datos que pueden hacer pensar que Yaiza nada ha tenido que ver en esto. Según su relato, viajó hasta Sevilla desde Úbeda para recoger su ropa, pero al llegar a la capital se encontró con la sorpresa de que las llaves del piso no estaban en su coche, como esperaba, y tuvo que volver a su pueblo para recuperarlas.

Por si no fuera suficiente, los colaboradores han destacado que los lloros de Ginés no parecían muy reales, ya que no veían lágrima ninguna. «De tanto llorar, al final las lágrimas se secan», ha querido defenderse sin demasiado éxito.

Por último, Corregüela ha lanzado un mensaje a su ya ex novia. «Yo la he querido mucho y ella lo sabe pero nosotros ya habíamos roto desde hace tiempo y sabíamos que no podíamos seguir. Le tenía aprecio porque son muchos años, hemos vivido cosas muy duras y buenas, pero esto de la ropa, a mí me ha matado porque es una cosa que no procede», así ha dejado claro que prefiere no dar su nombre para no acusar a nadie sin tener pruebas.