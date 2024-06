La tarde del sábado en Fiesta debía estar llena de alegría por su renovación a un plató mucho más grande y moderno, aunque también hubo tiempo en las cinco horas de programa para momentos de tensión. Es lo que sucedió entre Emma García y Nuria Fergó, que se sentó en el programa para hablar de sus nuevos proyectos profesionales.

Pese a que se trataba de una visita relacionada con un nuevo trabajo como cantante, es la protagonista de un musical que recordará la vida de María Dolores Pradera, en primer lugar se habló del mal momento de salud que ha pasado su marido Juan Pablo Lauro. Durante varios días ha estado ingresado en un hospital por culpa de una neumonía que se ha complicado y por la que todo el mundo se ha enterado gracias a que la pareja lo ha ido contando en redes sociales.

Por suerte lo peor ya ha pasado y la pareja ya ha podido volver a casa para retomar su vida, un momento muy esperado para toda la familia. Este contratiempo ha llegado en plena promoción de este nuevo proyecto, por lo que se ha convertido en una de las preguntas más habituales en sus charlas, algo que parece que no ha gustado a la malagueña.

Nada más comenzar su entrevista en Fiesta, el programa ha emitido un vídeo resumen de la enfermedad de su marido y a ella se la podía ver muy incómoda y torciendo el gesto. «Yo estoy muy bien, estamos todos bien y muy felices, porque va todo fenomenal», ha querido zanjar la ex triunfita el tema.

«Como bien sabes he venido aquí a presentar mi proyecto tan espectacular homenajeando a María Dolores Pradera, que por eso estoy aquí esta tarde, que sepan todos los telespectadores que he venido aquí a presentar mi musical», un gesto con el que ha querido señalar al programa por hacerle estas preguntas personales.

Tras intentar Emma García suavizar un poco el ambiente, la cantante se ha relajado y ha querido hablar regalar un frase sobre su marido y su estado de salud. «Ahora toca reponerse. Él está feliz, está en casa, así que todo fenomenal», ha dicho cambiando el gesto serio por una sonrisa forzada.

Pero las protestas de la invitada no han acabado ahí, ya que ella ha aprovechado su turno de palabra para lanzar un dardo a la dirección del programa: «Ahora mismo Juanpi (su marido) me estará viendo y estará enfadado porque él quiere que yo hable de mi trabajo y que yo brille».

«Él sabe todo el trabajo que hay detrás y no quiere que se hable de esto porque ya, como tú bien has dicho, lo hemos contado nosotros con total naturalidad y el venir aquí, a tu plató y poder contar todo lo que voy a hacer es lo que él quiere. He venido a presentar mi nuevo trabajo», ha continuado diciendo.

Tras estos momentos incómodos, la presentadora vasca ha decidido dejar de lado los asuntos personales y le ha querido recordar que han sido ellos los primeros en contar su vida personal en redes sociales, por lo que es de lo más «natural» que sean preguntados por ello. Tras esta aclaración, la presentadora ha comenzado con las preguntas sobre este nuevo proyecto que le hará subirse a los escenarios mezclando su faceta como actriz y como cantante.