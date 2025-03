La aventura más salvaje de la parrilla televisiva española comenzó hace ya tres semanas y lo hizo con un casting de celebrities que tenían como objetivo dar lo mejor de ellos mismos en Honduras, y vaya si lo están haciendo. Supervivientes 2025 ha comenzado fuerte y, en poco tiempo, la audiencia ya ha sido testigo de los primeros conflictos de la convivencia. Una serie de discrepancias de las que no se ha librado ningún equipo. Pero, dicen que, entre roce y roce, todo pueden pasar. Y es que, Montoya y Gala están acaparando todas las miradas por la conexión que parecen compartir. Una situación que ha sorprendido hasta la propia Anita Williams.

Durante la gala del pasado martes, en Supervivientes Tierra de Nadie, los espectadores fueron testigos de cómo Anita Williams sacaba a la luz sus dotes de reconquista con Montoya. De hecho, le regaló un obsequio realizado por ella misma, con hojas y cosas que encontró en Playa Calma, donde grabó las iniciales de ambos y la palabra «Te quiero». Un detalle que sorprendió gratamente al andaluz. Pero, parece ser que para conquistarlo se necesita mucho más, sobre todo después de lo vivido en La isla de las tentaciones 8. Y es que, aunque el corazón del sevillano está en proceso de sanación, eso no le impide tener conexión con otras personas.

Montoya y Gala han dejado claro que han logrado conectar muy bien en Playa Furia. Una cercanía que no está dejando indiferente a nadie, al igual que sus conversaciones. Pues, recientemente, tumbados en la arena tomando el sol, la modelo le confesó que se encontraba en su «mejor momento» a nivel vital. Una confesión que dejó al andaluz encantado.

«Lo último que quiere uno es pasar fatigas y aguantar tonterías ya», le respondió. Unas palabras que provocaron las carcajadas de Gala. Una situación que tiene a Anita Williams, quién afirma seguir enamorada de Montoya, completamente desencajada. De hecho, su inquietud se notó cuando el sevillano eligió, sin pensarlo dos veces, compartir convivencia con los miembros de Playa Furia.

«Me gustan los retos, me voy a Playa Furia», manifestó él en ese momento. Ante ello, Terelu Campos señaló que, quizás, no se trataba de una elección llevada a cabo por los retos a superar. Por el contrario, podría haberse debido a las personas que se encontraban en el equipo. «Vamos, que querías tú a las mastodontas», le dijo Anita a su ex pareja, con ciertos celos.

Montoya en ‘Supervivientes 2025’: «A lo mejor puedo tener una conexión real»

«Ah, que estás celosita», le respondió él con humor. Pero, lo curioso es que, parece ser, que la mayor de las Campos no iba nada mal desencaminada. Tiempo después, ante una pregunta de Terelu Campos, Montoya se sinceró. «Yo dormiría con Carmen Alcayde abrazándonos, con Gala también…», dijo.

«Pues, mira, si te enamoras de otra, pues no puedo hacer nada», señaló Anita. «A lo mejor puedo tener una conexión real», respondió el sevillano sin miramientos. Sin lugar a duda, un inesperado acercamiento entre Montoya y Gala que demuestra, una vez más, que el roce hace el cariño, aún pasando penurias por Honduras.