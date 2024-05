El pasado jueves pudimos disfrutar de una de las galas más intensas de Supervivientes 2024. Y no es para menos. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Aurah Ruiz sufrió una aparatosa caída por la que fue trasladada al hospital. Además, la canaria fue protagonista junto a Miri por haber decidido saltarse las normas.

Como algo excepcional, la gala de Supervivientes 2024 comenzó desde la Palapa. No se trata de algo habitual pero las circunstancias eran las que eran: dos concursantes habían traicionado la confianza de la organización y eso es algo que la audiencia debía saber. Jorge Javier Vázquez comenzó diciendo lo siguiente: «Ha ocurrido algo muy grave. Algo que nos ha obligado a modificar el rumbo del programa de hoy».

Poco después, Laura Madrueño fue mucho más allá: «Nos habría encantado empezar la gala de hoy con la alegría de siempre, pero estamos en la palapa de manera excepcional». Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de Supervivientes 2024 desde Honduras añadió algo más: «Hemos tenido que hacer esta apertura de manera urgente porque dos de nuestros supervivientes se han saltado las normas del programa».

Los concursantes estaban nerviosos, ya que no sabían el motivo por el que habían sido citados en Palapa tan pronto. Todos menos Miri y Aurah Ruiz, que podían hacerse una ligera idea del motivo: se habían saltado las normas del programa. Acto seguido, el equipo de Supervivientes 2024 quiso mostrar imágenes de lo ocurrido tan solo unas horas antes.

Tras el vídeo, las dos dieron la cara: «Nos declaramos culpables de haber cometido el robo. Teníamos muchísima hambre». Durante la noche, Aurah Ruiz y Miri decidieron aliarse para colarse en la cabaña del equipo técnico del reality con el objetivo de sustraer alimentos. Lo que lograron fue hacerse con «dos leches y un zumo», como corroboró el inspector del mencionado equipo.

A la mañana siguiente, Aurah Ruiz y Miri reconocieron a varios de sus compañeros que habían robado. Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. Gorka fue muy claro con ambas: «Os pasasteis». Marieta dio un toque de atención a la que fuera aspirante de MasterChef, dejándole muy claro que no habían hecho lo correcto: «Eso no se hace».

Tras ver las imágenes en Palapa, Jorge Javier Vázquez quiso ser muy contundente con las dos concursantes de Supervivientes 2024: «Entendemos que estáis pasando mucha hambre, pero robar es deshonesto para el equipo, y también para vuestros compañeros». Algo en lo que ambas estuvieron de acuerdo.

«Por esa parte sí que me siento un poco culpable, porque fueron al equipo de al lado a registrar pensando que estaban metidos en el robo», reconoció la canaria. Aun así, confesaron que lo hicieron porque tenían muchísima hambre, hasta tal punto que ninguna de las dos podía dormir del dolor de cabeza y de barriga que tenían. «Fue el último grado de supervivencia que se nos ocurrió», reconoció Miri.

Aurah Ruiz y Miri no fueron las únicas implicadas en el robo

El encargado de dar a conocer este dato fue Kiko Jiménez, alegando que Aurah y Miri no estaban diciendo toda la verdad: «No van a decir a quién se les ocurrió el robo, no son las únicas implicadas». Fue entonces cuando el novio de Sofía Suescun decidió señalar tanto a Blanca Manchón y Laura Matamoros: «No pueden entrar a la caseta cuatro personas y decidieron entrar ellas dos».

Por si fuera poco, el concursante fue más allá: «Me han chivado que han sido las cuatro gatas salvajes y aquí todos estamos pasando hambre». La hija de Kiko Matamoros no tardó en pronunciarse, alegando que ni tan siquiera estaba presente en el instante en el que se produjeron los hechos: «Estoy hasta las narices de él, ya no puedo más. Yo no tengo nada que ver».

Blanca Manchón decidió dar la cara tras la acusación de Kiko Jiménez: «He estado implicada en este robo, pero yo miraba al equipo contrario y observaba por si había movimiento. Tengo que decir que Laura estaba dormida». Aurah Ruiz aseguró que todos sus compañeros bebieron, menos Ángel y Gorka.

La sanción a Miri y Aurah Ruiz tras saltarse las normas

En Palapa, y antes de dar comienzo a las nominaciones, Jorge Javier Vázquez dio a conocer a los concursantes la contundente decisión que había tomado la organización de Supervivientes tras lo ocurrido: «A la espera de saber la salud de Aurah os comunico que, tanto ella como Miri, están nominadas».

Así pues, las consecuencias no solamente son para ellas sino también para el resto del equipo puesto que tendrán que nominar con total normalidad, al igual que Blanca Manchón como líder en cuanto a nominación directa. De esta forma, Playa Condena acabó con nada más y nada menos que cuatro nominados: Laura Matamoros, Arkano, Miri y Aurah Ruiz, sumados a los otros dos de Playa Olimpo, que fueron Pedro García Aguado y Kiko Jiménez.