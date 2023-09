Miley Cyrus: sale a la luz la razón por la que rechazó actuar en la ‘Super Bowl 2024’

Miley Cyrus rechazó protagonizar la Super Bowl 2024. Tras salir a la luz que Usher, cantante y compositor estadounidense, será el responsable del Halftime Show más seguido del mundo, se ha conocido que la artista estadounidense rechazó la propuesta de la NFL.

«Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad», expresó Usher. Sin embargo, antes de pensar en él, la NFL realizó otras propuestas.

Ha sido Variety quien ha sacado a la luz la propuesta que recibió Miley Cyrus. Una propuesta que la artista rechazó, debido a que tal y como ella misma explicó hace unos meses, no tiene pensado volver a realizar shows multitudinarios.

🚨| According to Variety, @MileyCyrus declined to perform at 2024’s Superbowl Halftime Show multiple times.

— A source says she’s «not in the mood» to show up at any public event for now but is willing to do it in the near future. pic.twitter.com/wuXLOnL5Ei

— Miley Cyrus Charts (@CyrusOnStats) September 24, 2023